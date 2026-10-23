Мощно земетресение разтърси автономния район Тибет в Китай: 16 загинали и стотици срутени къщи

Земетресение с магнитуд 7,0 разтърси китайския автономен район Тибет, като по първоначални данни най-малко 16 души са загинали, 32 са ранени, а стотици сгради са разрушени в района на град Нагчу, съобщиха Синхуа и Асошиейтед прес.

По информация на местните власти трусът е довел до срутването на най-малко 339 къщи. Спасителните операции продължават, като сред пострадалите 11 души са в тежко състояние, а други 21 са с леки наранявания.

Екипи на полицията и противопожарните служби оказват помощ на засегнатите жители и изграждат палатки за хората, останали без дом след земетресението.

Китайската централна телевизия съобщи, че това е най-силният трус в района за последните пет години.

По данни на Геоложката служба на САЩ земетресението е регистрирано в 22:33 ч. местно време. Епицентърът се намира на около 191 километра източно-североизточно от Нагчу, в слабо населен високопланински район в северната част на Тибет. Службата посочва, че огнището е било на дълбочина 18 километра.

Китайският център за сеизмологични мрежи обаче отчита по-малка дълбочина — около 10 километра, според информация на държавната агенция Синхуа.

Град Нагчу е разположен на повече от 300 километра северно от Лхаса, столицата на Тибет. Епицентърът на земетресението се намира на приблизително 400 километра от Лхаса, съобщи Ройтерс.