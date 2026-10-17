Япония отмени погрешно предупреждение за земетресение с магнитуд 9,9

Японската метеорологична служба отмени предупреждение за земетресение с магнитуд 9,9, издадено погрешно в петък. Съобщението за потенциално катастрофален трус предизвика хаос в обществения транспорт в страната, съобщи японската новинарска агенция Киодо.

От службата обясниха, че грешката е възникнала заради неправилно определяне на епицентъра от компютърната система. Метеорологичната агенция поднесе публично извинение, а впоследствие първоначално посочената сила на земетресението беше преоценена.

Първоначалното предупреждение обхвана обширна територия от Северна до Централна Япония. Според първоначалната информация трусът е бил в района на руските Курилски острови, за които Токио има териториални претенции, край японския остров Хокайдо.

По-късно беше потвърдено, че земетресение с магнитуд 6,9 е регистрирано край руския полуостров Камчатка, на дълбочина 160 километра.

Япония продължава да живее с последиците от разрушителното земетресение с магнитуд 9 от 2011 г. То предизвика цунами, при което загинаха около 18 500 души, и причини мащабни щети на атомната електроцентрала "Фукушима", припомня Франс прес.