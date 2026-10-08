Две земетресения за три часа разтърсиха Източна Япония

Две земетресения разтърсиха Източна Япония в рамките на три часа рано в четвъртък, като бяха усетени в префектурите Чиба и Ибараки. Няма данни за опасност от цунами, съобщи японската метеорологична служба.

Първият трус е бил с предварителен магнитуд 4,8 и е регистриран в североизточната част на префектура Чиба в 4:13 ч. местно време, съобщи агенция Киодо, позовавайки се на Японската метеорологична агенция (JMA), цитирана от БТВ.

Земетресението е било на дълбочина около 50 километра и е достигнало интензитет 4 по японската седемстепенна скала на сеизмичната интензивност в град Асахи. Трусът е бил усетен и в съседни райони, включително в префектура Ибараки.

Около три часа по-късно второ земетресение с магнитуд 4,0 е разтърсило Ибараки, като в град Хитачиомиya е отчетена интензивност 3, съобщи агенцията.

Нито едно от двете земетресения не е предизвикало цунами.

Вторият трус е регистриран в 7:14 ч. местно време на дълбочина около 60 километра.

През последните седмици Япония беше разтърсена от няколко земетресения. На 1 октомври земетресение с магнитуд 5,1 удари североизточната част на Чиба, след като на 29 септември Източна Япония беше разтърсена от трус с магнитуд 4,9. По-рано, на 23 август, земетресение с магнитуд 5,9 в региона рани над 40 души в Токио.