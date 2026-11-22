„Висшият съдебен съвет е правителството на съдебната система. Отчита се, че прокуратурата винаги е била в окото на бурята, но забавеното правосъдие и спорното решаване на дела не зависят от Народното събрание, нито толкова от законодателството. Винаги големият проблем със справедливостта в България е било и самото правителство на съдебната система.“ Това заяви в ефира на бТВ бившият народен представител Явор Божанков, който коментира новоизбрания състав на ВСС.

По думите му „хората са тези, които прилагат закона и правилата“.

„Имаме добра новина. България години наред беше с орган с изтекал мандат и изпълняващ функциите главен прокурор, непризнат дори от ВКС за такъв. Това е безобразно състояние на съдебната система и ми се струва, че това е първата голяма победа на „Прогресивна България“ с участието на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ в този избор“, заяви бившият народен представител.

Според него процесът на избор е бил прозрачен и „проведен по всички правила пред камерите, от сутрин до вечер, с изслушване и информация за всеки един кандидат в комисиите“. Той допълни, че това е бил поетият ангажимент от „Прогресивна България“, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, който те са изпълнили „безупречно“.

Божанков коментира още, че от „Прогресивна България“ „направиха избор без ГЕРБ и ДПС, защото често са под атаките на тезата, че уж правели някаква промяна, но всъщност някак си са в колаборация с тях“. По думите му този ход на партията на премиера ѝ е помогнал да изчисти подобни съмнения. Според него в този процес всички печелят, освен „Възраждане“, които бяха посъветвани от госта да помислят „дали на крайната антиевропейска реторика не ѝ е минало времето“.

„И най-голямата поука е за ГЕРБ и ДПС, които едва ли са в състояние да си вземат тази поука, че това дивашко експлоатиране на съдебната система – защото помним скандали, „Джуджета“, „Ти си го избра“, записи години наред – беше инструмент и за репресия. Виждате, че сега те са в пълна изолация и трябва да се направят съответните изводи“, каза още Божанков.

Ако предишният състав на ВСС е бил „като градска седянка“, то „хората, избрани в момента, ни дават повод за умерен оптимизъм“.

„Първият тест не е само изборът на нов главен прокурор, а може би и ревизията на това, което се случи досега. Дали предишните главни прокурори и това, което те са правили, ще стане обект на някаква истинска проверка – не като тези фиктивни, помним, имаше комисии във ВСС, които така и доникъде не стигнаха. Тоест новият ВСС ще се заеме ли с тези скандали в съдебната система, или ще си затвори очите за тях? Струва ми се, че това е първият тест“, каза още политикът.

Той констатира също, че „никога не е късно да се търси отговорност за миналото, даже мисля, че е задължително в този случай, защото това не са някакви си там скандали, а огромни корупционни скандали, които не намериха никакъв институционален отговор“.

„Актуален е въпросът дали старите мрежи на влияние са просто прегрупирани, да използваме тяхната терминология, или има шанс – аз убедено вярвам, че има шанс – това реформаторско мнозинство във Висшия съдебен съвет да направи качествена промяна в съдебната система и най-сетне нашето общество да се радва на справедливост. Колкото и наивно да звучи това, имаме нужда“, допълни той.

Явор Божанков коментира и външната политика на правителството, казвайки, че „българските институции са в капана на очакванията, които самите управляващи създадоха още преди да влязат в управлението“.

„Помните, че отношението на лидера на „Прогресивна България“ към Русия винаги е било приятелско. Той не може да избяга от това, защото вече обществото е настроено по този начин и политическата цена, която трябва да плати, ако каже истината – защото тук говорим точно за това, да се каже истината – е очевидна за всички. Нежеланието на управляващите да назоват нещата с истинските им имена е плашещо“, заключи Божанков.