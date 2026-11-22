Кметът на Бургас Димитър Николов предлага създаването на свободна икономическа зона "Странджа“, в която да действат специални данъчни и митнически облекчения за бизнеса и инвеститорите. Инициативата има за цел да стимулира икономическото развитие и да противодейства на обезлюдяването на пограничните населени места, съобщава БТА.

Според Николов подобен икономически модел може да създаде нови възможности за инвестиции, развитие на местния бизнес и разкриване на работни места в районите, които са най-силно засегнати от демографския спад.

"Има шанс за Странджа! Моят план за възраждането на живота и икономиката там е в няколко стъпки и е напълно реализуем“, заявява кметът на Бургас.

Предложението му предвижда въвеждането на специален икономически режим, който да предоставя данъчни и митнически облекчения за компаниите, избрали да развиват дейност в региона.

"Свободна икономическа зона "Странджа“, с данъчни и митнически облекчения за бизнеса и инвеститорите! Подобни модели се прилагат в различни погранични райони на Европа. Можем да ги въведем и в Странджа. Готов съм лично да се включа и да помогна тази идея да се реализира“, посочва Николов.

По думите му бъдещата икономическа зона би могла да обхване община Малко Търново, както и населени места от съседни общини, които също са засегнати от обезлюдяване и ограничени икономически възможности.

Кметът допуска инициативата да бъде разширена и към района на Сакар, като окончателният териториален обхват трябва да бъде определен след експертен анализ.

Като първа стъпка Николов предлага създаването на междуведомствена работна група с участието на държавни институции, която да проучи европейския опит и възможностите за въвеждане на специален икономически режим.

Според него е необходимо да бъдат проведени и консултации с Европейската комисия, за да се установи при какви условия предложените данъчни и митнически облекчения биха били съвместими с европейското законодателство.

Инициативата идва на фона на продължаващото намаляване на населението във вътрешността на област Бургас.

По данни на Националния статистически институт към 31 декември 2025 г. община Малко Търново има 2479 жители. Населението на община Средец е 12 711 души, а на община Царево – 8396 души.

Малко Търново е най-малката по население община в област Бургас, като в нея живеят едва 0,6% от жителите на областта.

Според Димитър Николов създаването на специална икономическа зона може да бъде една от мерките за преодоляване на демографския спад и за осигуряване на по-добри икономически перспективи пред хората в пограничните райони.

Предложението е на начален етап и предстои да бъдат проучени възможностите за неговото реализиране, включително необходимите законодателни промени и съответствието му с европейските правила.