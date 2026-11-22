Барселона победи Виляреал с 3:2 на “Камп Ноу”, след като изоставаше с два гола още в седмата минута. Каталунците не успяха да намалят преди почивката, но между 57-ата и 67-ата минута вкараха три пъти и обърнаха мача от Ла Лига.

Виляреал поведе в петата минута, когато Таджон Бюканън се възползва от грешка на Фермин Лопес и преодоля Жоан Гарсия. Две минути по-късно Олувасей се измъкна от Ерик Гарсия и удвои аванса на гостите. Барселона получи шанс да се върне в мача, след като съдията Ернандес Ернандес отсъди дузпа за нарушение срещу Ямал след преглед с ВАР. Крилото обаче стреля в аут в 23-ата минута.

Обратът започна в 57-ата минута. След късо изпълнение на корнер Педри центрира, а Жерар Мартин намали с глава. Четири минути по-късно Рафиня отне топката и поде бърза атака, при която Ямал намери Фермин Лопес за 2:2.

В 67-ата минута Ямал изведе с пета Ерик Гарсия, чието остро центриране Пау Наваро отклони в собствената си врата. В 76-ата вече замененият Фермин получи червен картон на резервната скамейка за протести, а Ханзи Флик и Рафиня бяха предупредени с жълти картони.

В заключителните минути Петер Гулачи спаси удари на Антъни Гордън и Дани Олмо, който се завърна в игра след месец отсъствие. Барселона удържа преднината си до последния съдийски сигнал.