Барселона планира да привлече нов централен защитник през зимния трансферен прозорец, пише "Мундо Депортиво". Ако финансовото положение на клуба позволява, каталунците ще се насочат към опитен футболист на тази позиция.

За момента в списъка на испанския шампион има три имена - Алесандро Бастони от Интер, Нико Шлотербек от Борусия Дортмунд и Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед.

Барселона се опита да привлече Бастони още през миналото лято. Италианецът все още има интерес към трансфер на "Камп Ноу", като цената му е около 40 млн. евро.

Нико Шлотербек е добре познат на треньора на каталунците Ханзи Флик от съвместната им работа в националния отбор на Германия. Той би струвал около 60 млн. евро.

Най-достъпен изглежда Мартинес. Той има договор с "червените дяволи" до лятото на 2027 година. Информацията гласи, че аржентинецът е готов да изслуша предложение от Барселона.