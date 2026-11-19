Ядрените оръжия трябва да бъдат повсеместно забранени и напълно унищожени, а крайната цел е изграждането на свят, свободен от ядрено оръжие. Това заяви днес китайският президент Си Дзинпин на срещата си с лидерите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Срещата вече приключи.

Една ядрена война не може да бъде спечелена и никога не бива да бъде водена, каза Си, като добави, че трябва да се положат всички усилия за избягване на ядрена война, информира БТА.

Си Дзинпин заяви още, че тристранната му среща с Тръмп и Путин, има "основополагащо значение".

"Москва, Пекин и Вашингтон имат "общ интерес" от разрешаването на конфликта в Украйна", заяви руският президент Владимир Путин в началото на безпрецедентната среща на върха с американския си колега Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.

"Нашите страни имат много общи интереси в разрешаването на регионални конфликти, включително, разбира се, и конфликта в Украйна", каза Путин, като увери, че Москва, Пекин и Вашингтон носят и "обща отговорност" за световния мир и сигурност.

Руският президент добави, че Русия, САЩ и Китай могат да укрепят глобалната стабилност, ако си сътрудничат конструктивно.

Тръмп, от своя страна, заяви, че безпрецедентната му среща на върха със Си Дзинпин и Путин в Китай дава възможност на тримата лидери да "напишат историята".

"Радвам се, че това посещение ни дава също така възможност да проведем тази първа по рода си тристранна среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай, и днес, в този смисъл, както смятам, че и в много други отношения, ние наистина пишем историята", заяви Тръмп в началото на срещата в Шънджън, като уточни, че възнамерява да обсъди войната в Украйна с колегите си.

Откритата за медиите част на историческите преговори между Си Дзинпин, Путин и Тръмп продължи повече от 10 минути, съобщи ТАСС.

Един след друг се изказаха китайският президент и руският и американският му колега. След това преговорите продължиха при закрити врата.