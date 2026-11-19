САЩ и Китай могат да помогнат за спирането на войната в Украйна. Това заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп пред китайския си колега Си Дзинпин, предаде Ройтерс.

Те разговаряха преди тристранната среща с руския президент Владимир Путин. Двамата се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Тръмп се срещна поотделно с Путин и Си днес, преди тристранните разговори, като нарече руския президент “приятел”.

Според информаия на Кремъл двамата са обсъдили войната в Украйна, а Путин си е тръгнал от срещата в “отлично настроение”.

По време на срещата си със Си малко по-късно, американският президент му благодари за посрещането и изрази надежда, че тристранните им преговори с Путин ще бъдат успешни.

“И двамата се стремим да помогнем по отношение на войната с Русия и Украйна. Бих искал да видя края ѝ. Мисля, че мога да говоря от името и на двама ни“, каза той.

Тръмп посочи, че двете страни са намерили “баланс” за “справедливи търговски отношения”. Си добави, че ще работи със САЩ, за да запази тези отношения стабилни.

Американският държавен глава заяви още, че двамата с китайския лидер са единодушни, че доставките на петрол през Ормузкия проток, които бяха засегнати от войната с Иран, трябва да бъдат възобновени.

Си обаче не спомена нито Украйна, нито Иран в коментарите си, отбелязват анализатори.

В интервю за “Фокс Нюз” по-рано днес Тръмп подчерта помпозността около пристигането му, която контрастираше с по-сдържаното посрещане на други лидери, включително Путин.