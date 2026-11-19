От 9:00 до 15:00 часа е ограничено преминаването по активната лента между 73-ти и 74-ти км на АМ „Хемус“ - в посока Варна, съобщиха от Агнеция "Пътна инфраструктура".

Заради почистване на пътното платно и премахване на опасни дървета движението ще се осъществява в изпреварващата лента. Ще бъде затворена и пътната връзка за Ябланица на пътен възел „Ябланица“ при км 74.

На 20 ноември - петък, от 9 ч. до 16 ч. ще се ограничи преминаването по активната лента в посока София, а трафикът ще се пренасочва по изпреварващата лента от км 76 до км 75 и от км 72 до км 71 на магистралата.

Ще бъде затворена и пътната връзка за София на пътен възел „Ябланица“, за премахане на наклонени дървета

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700/ 130-20.