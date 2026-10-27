Затварят тунел „Железница“ на магистрала „Струма“ в двете посоки

Тунел „Железница“ на магистрала „Струма“ ще бъде напълно затворен в двете посоки за 6 часа този четвъртък (29 октомври). Движението през съоръжението ще бъде спряно от 09:30 ч. до 15:30 ч. заради ремонт и настройка на пожароизвестителната система, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По време на ограничението целият трафик ще се пренасочва по стария първокласен път София – Кулата (I-1). Пътуващите към гръцката граница (посока Кулата) ще напускат магистралата при 97-ия километър през детелината на пътен възел „Благоевград Юг“. За шофьорите, които се движат към столицата (посока София), обходното трасе ще започва от пътната връзка при 104-ия километър, където автомобилите ще излизат от аутобана.

Техническите дейности по системите са задължителни за осигуряване на безопасността при бъдещото преминаване през тунела. От пътната агенция призовават водачите да шофират внимателно, да следват указанията на временните знаци, да спазват дистанция и да избягват рискови изпреварвания по обходния маршрут.