ПТП на АМ "Струма": Камион и автомобил катастрофираха при 15-ия километър
Активната лента при 15-ия километър е временно затворена, а движението се регулира от "Пътна полиция"
Временно е ограничено движението в активната лента на автомагистрала "Струма" при 15-ия километър в посока София заради катастрофа между камион и лек автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
От пътната агенция уточняват, че пътнотранспортното произшествие е между товарен и лек автомобил.
Движението в района се регулира от служители на "Пътна полиция".
Към момента няма предоставена информация за пострадали при инцидента, както и кога се очаква да бъде възстановено нормалното движение.
Шофьорите, преминаващи през участъка, трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на пътните полицаи.