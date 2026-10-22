ПТП на АМ "Струма": Камион и автомобил катастрофираха при 15-ия километър

Временно е ограничено движението в активната лента на автомагистрала "Струма" при 15-ия километър в посока София заради катастрофа между камион и лек автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От пътната агенция уточняват, че пътнотранспортното произшествие е между товарен и лек автомобил.

Движението в района се регулира от служители на "Пътна полиция".

Към момента няма предоставена информация за пострадали при инцидента, както и кога се очаква да бъде възстановено нормалното движение.

Шофьорите, преминаващи през участъка, трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на пътните полицаи.