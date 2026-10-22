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ПТП на АМ "Струма": Камион и автомобил катастрофираха при 15-ия километър

ПТП на АМ "Струма": Камион и автомобил катастрофираха при 15-ия километър
БТА/архив

Активната лента при 15-ия километър е временно затворена, а движението се регулира от "Пътна полиция"

Временно е ограничено движението в активната лента на автомагистрала "Струма" при 15-ия километър в посока София заради катастрофа между камион и лек автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От пътната агенция уточняват, че пътнотранспортното произшествие е между товарен и лек автомобил.

Движението в района се регулира от служители на "Пътна полиция".

Към момента няма предоставена информация за пострадали при инцидента, както и кога се очаква да бъде възстановено нормалното движение.

Шофьорите, преминаващи през участъка, трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на пътните полицаи.

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