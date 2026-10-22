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Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи
Академия на МВР

Министър Иван Демерджиев и посланикът на Обединените арабски емирства обсъдиха съвместно обучение, академичен обмен и противодействие на киберзаплахите

Академията на МВР беше домакин на официална среща с посланика на Обединените арабски емирства в България Абдулрахман Ахмед Султан Еса Ал Джабер, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министъра Калоян Калоянов. Основна тема на разговорите беше развитието на международното сътрудничество в областта на полицейското образование и сигурността.

Гостите бяха посрещнати от ректора на Академията на МВР старши комисар проф. д-р Илин Савов и заместник-ректора комисар доц. д-р Милорад Йорданов.

Сред основните обсъдени възможности е установяването на дългосрочно партньорство с полицейските академии в Абу Даби и Дубай. Предвижда се сътрудничеството да бъде насочено към съвместна подготовка на бъдещи служители на реда, академичен обмен, научни изследвания и прилагане на съвременни технологии в образователния процес.

Особено внимание беше отделено на борбата с организираната престъпност, трансграничните престъпни мрежи и киберзаплахите. Участниците обсъдиха възможности за обмен на професионален опит, експертиза и добри практики между българските и емирските институции.

Разговорите засегнаха и необходимостта от модернизиране на полицейското образование, така че подготовката на служителите да отговаря на променящите се предизвикателства пред сигурността.

Академията на МВР определя международното партньорство и внедряването на иновативни методи на обучение като свои стратегически приоритети.

Целта на обсъжданото сътрудничество е да се разширят възможностите за обучение и професионално развитие на полицейските кадри, както и да се укрепи институционалният обмен в сферата на сигурността.

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