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Демерджиев: Корупцията все по-често преминава националните граници

Демерджиев: Корупцията все по-често преминава националните граници
МВР

Министър Демерджиев открои значението на мрежата за развитието на практически контакти с партньори извън Европейския съюз

Засилването на международното взаимодействие срещу корупцията, финансовите престъпления и укриването на незаконно придобити активи във фокуса на разговорите на министъра на вътрешните работи с представителя на Секретариата на Глобалната оперативна мрежа на правоприлагащите органи за борба с корупцията (GlobE Network), функционираща под егидата на Службата на ООН по наркотиците и престъпността.

Министър Демерджиев подчерта, че противодействието на корупцията е неразделна част от защитата на върховенството на правото, институционалната почтеност и доверието на гражданите в държавата.

„Корупцията все по-често преминава националните граници и е пряко свързана с организираната престъпност и изпирането на пари. Ефективният отговор изисква не само силни национални институции, но и бързо международно взаимодействие, което да не позволява на извършителите да се възползват от различията между правните системи“, заяви българският вътрешен министър.

По време на разговора бяха разгледани възможностите за по-активно използване на инструментите на GlobE Network за установяване на преки контакти между компетентните органи, своевременен обмен на информация и подпомагане на трансгранични разследвания.

Особено внимание беше отделено на проследяването на незаконно придобити активи, включително чрез сложни международни финансови структури и криптовалути, както и на потенциала на новите технологии за повишаване на ефективността на финансовите разследвания.

Министър Демерджиев открои значението на мрежата за развитието на практически контакти с партньори извън Европейския съюз. Той подчерта, че България разглежда GlobE като допълващ инструмент към установените механизми за полицейско и съдебно сътрудничество.

Беше заявена готовност за задълбочаване на българското участие в мрежата и за проучване на нови възможности за съвместни инициативи, обмен на експертиза и повишаване на капацитета на компетентните органи.

„Нашата цел е международните антикорупционни стандарти да се превръщат в реални резултати – ефективни разследвания, проследяване на престъпните финансови потоци и ограничаване на възможностите за укриване на незаконни активи“, подчерта министър Демерджиев.

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