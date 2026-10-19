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Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

Той потвърди готовността на България да задълбочи партньорството си със Службата на ООН по наркотиците и престъпността

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност в изказване пред 13-ата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност във Виена, съобщават от пресцентъра на МВР.

Демерджиев е на работно посещение в Австрия.

Той потвърди готовността на България да задълбочи партньорството си със Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC).

Транснационалната организирана престъпност се развива по-бързо от всякога, използва новите технологии, прониква в легалната икономика и подкопава сигурността на нашите общества. Отговорът ни трябва да бъде също толкова динамичен, обединен и решителен. Не е достатъчно да неутрализираме лидерите на престъпните групи – необходимо е да разрушаваме цялата инфраструктура, която поддържа тяхната дейност“, заяви Демерджиев.

Министърът потвърди подкрепата на България за Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност като основополагащ инструмент за международно взаимодействие. Той открои необходимостта от по-тясна координация, своевременен обмен на информация и адаптиране на съвместните действия към нововъзникващите заплахи, включително киберпрестъпността, незаконния трафик на наркотици, трафика на хора, корупцията и екологичните престъпления.

Демерджиев обърна внимание на защитата на децата и младите хора от въвличане в престъпна дейност и на значението на ефективното управление на границите. По думите му устойчивите резултати изискват силни правоприлагащи институции, последователни политики за превенция, защита на пострадалите и партньорство с гражданското общество и частния сектор.

В рамките на форума министърът се срещна с изпълнителния директор на UNODC Моника Джума. Двамата обсъдиха стратегическите приоритети и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството чрез съвместни инициативи, обмен на експертиза и развитие на институционалния капацитет. Сред темите бяха и по-тесните професионални контакти в борбата с наркотрафика и трансграничната престъпност.

 

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