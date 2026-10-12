Демерджиев: Сигурността в Черно море е ключова за защитата на Европа

Морски мини, безпилотни системи, кибератаки и саботажи са сред основните рискове за сигурността в Черно море. За това предупреди вътрешният министър Иван Демерджиев по време на международната конференция "Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа".

Според министъра напрежението в морския регион има пряко отражение и върху сигурността на сушата, включително върху пристанищата, енергийните обекти и населението в крайбрежните райони.

Демерджиев посочи, че сигурността в Черно море зависи от способността на държавите и техните партньори да предотвратяват и овладяват кризи, да защитават хората и да поддържат функционирането на жизненоважните системи.

Той очерта четири взаимосвързани направления на риск – хибридните заплахи, уязвимостта на критичната инфраструктура, организираната престъпност и защитата на населението.

Сред конкретните опасности министърът открои морските мини, безпилотните системи, смущаването на навигационни сигнали, кибератаките и саботажите.

По думите му подобни действия могат да се проявяват едновременно или да се прикриват взаимно, създавайки несигурност, без непременно да се стига до открита военна агресия.

Дезинформацията и опитите за подкопаване на общественото доверие в институциите също са част от рисковете, подчерта вътрешният министър.

Според Демерджиев за ефективното противодействие са необходими точна оценка на заплахите, системи за ранно предупреждение и работещ обмен на информация между партньорите.

Той обърна внимание и на възможностите на съвременните технологии. Наблюдението от космоса, морският мониторинг и анализът на данни могат да допринесат за сигурността в региона, при условие че се използват отговорно и при ясни правила.