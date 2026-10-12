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Демерджиев с подробности за Ива Михайлова: Предстои разпит

Демерджиев с подробности за Ива Михайлова: Предстои разпит
БТА

Ива Михайлова е в "Пирогов" заедно с адвоката си, а МВР ще изяснява как е преминала границата.

Ива Михайлова, срещу която се води дело в Република Северна Македония след тежка катастрофа с един загинал, се намира в столичната болница "Пирогов". Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, цитиран от БТА.

Михайлова е в лечебното заведение заедно с адвоката си, като предстои да бъде разпитана за обстоятелствата около пристигането ѝ в България.

По думите на вътрешния министър разследващите ще трябва да установят дали, кога, къде и по какъв начин тя е преминала държавната граница.

Демерджиев коментира случая пред журналисти по време на международната конференция "Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа".

МВР ще провери и дали Ива Михайлова се нуждае от охрана. Ако бъде установена такава необходимост, тя ще ѝ бъде осигурена, уточни министърът.

Той допълни, че до момента властите в Северна Македония не са се свързвали с българското Министерство на вътрешните работи по случая.

Припомняме, че на 6 юли в Основния съд в Кочани започна дело срещу Ива Михайлова по обвинение за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата.

Михайлова, която притежава и българско гражданство, е пострадала при катастрофа в Северна Македония, при която е загинал един човек, а няколко други са получили наранявания.

След инцидента документите ѝ са били отнети, което е възпрепятствало възможността да се лекува в България. Според предоставената информация лечението у нас е било сред възможните варианти заради спецификата на травмите на гръбначния ѝ стълб.

Към момента остава неизяснено как Михайлова е пристигнала в страната, като именно това ще бъде предмет на предстоящата проверка на МВР.

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