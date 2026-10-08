Ива Михайлова към Муцунски: Днес в София излъгахте българското общество

Ива Михайлова публикува видеообръщение, в което обвини външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, че е излъгал българското общество и медиите по време на посещението си в София. Повод за реакцията ѝ станаха негови изявления относно лечението, което тя получава в Северна Македония.

Михайлова заяви, че представените пред съда медицински документи включват и консилиарно мнение на специалисти от държавната болница в Скопие, според което тя се нуждае от специфично лечение, което не може да бъде осигурено в страната. Нейният български адвокат Николай Димитров също заяви днес, че македонски лекари са стигнали до заключение, че необходимото лечение не може да бъде извършено в Северна Македония.

"Самите лекари при всеки преглед ми казват, че това лечение няма как да се извърши тук. Не разбирам за какво пълноценно лечение говори господин Муцунски", заяви Михайлова във видеообръщението си.

Случаят е свързан с тежка катастрофа от началото на октомври 2025 г. край Кочани, при която има загинал човек, а самата Михайлова е сред пострадалите. Срещу нея се води дело за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението, а документите ѝ са отнети след инцидента, което възпрепятства пътуването ѝ за лечение в България.

Михайлова твърди още, че прокуратурата в Кочани не ѝ позволява да напусне града, въпреки готовността ѝ да внесе гаранция от над 80 000 евро. Тя отправи и въпроси за обстоятелствата около самата катастрофа, включително за пътуващите в другия автомобил и за действията на човек, пристигнал на мястото малко след инцидента. Тези твърдения са нейна позиция и към момента не са независимо потвърдени.

По-рано днес Муцунски потвърди, че Северна Македония е готова да допусне български лекари, които да се запознаят със здравословното състояние на Михайлова. Българският външен министър Велислава Петрова определи това като важна стъпка към решаването на случая.