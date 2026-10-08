Тимчо Муцунски: Допускането на български лекари до Ива Михайлова е жест на добра воля

Северна Македония изразява пълна готовност да позволи на български медицински специалисти да посетят страната, за да се запознаят отблизо със здравословното състояние и лечението на Ива Михайлова. Това беше официално потвърдено от македонския министър на външните работи Тимчо Муцунски. Пред БНТ той каза, че случаят има два напълно отделни аспекта - съдебната процедура, в която изпълнителната власт няма право да се намесва, и здравословното състояние на обвиняемата, по отношение на което македонските власти демонстрират пълна отвореност за сътрудничество.

Преди официалната си среща със своя български колега Велислава Петрова, външният министър разграничи казуса на две части. Първата е свързана с текущото съдебно производство по повдигнатото обвинение. Муцунски подчерта, че като страна кандидат за членство в Европейския съюз, Скопие гради система, базирана на върховенството на закона и доброто управление. Поради тази причина изпълнителната власт не може да влияе върху решенията на прокуратурата и съдебната система. Той допълни, че всяко действие, засягащо законосъобразността на задържането, може да бъде предприето единствено от съдебните органи, докато процесът продължава.

ТАРАЛЕЖ припомня, че същата теза за ненамеса на правителството в делата на съдебната система бе изразена вече от друг представител на официално Скопие в лицето на президента Гордана Силяновска.

Според северномакедонския външен министър вторият елемент от казуса обхваща здравословния статус на обвиняемата. В изявлението си македонският първи дипломат увери, че тяхната здравна система предоставя адекватни и модерни медицински грижи за всеки гражданин.

„Тъй като на предишни двустранни срещи този въпрос беше повдигнат от представители на българското правителство пред представители на македонското правителство, Македония предложи представители на здравните власти от вашата страна - медицински специалисти, които имат необходимите познания по конкретния въпрос - да посетят нашата страна и съвестно да се уверят, че на обвиняемото лице се осигурява съответното медицинско лечение“, заяви Муцунски пред българските журналисти.

Македонската страна разглежда това решение като жест на добра воля, който цели да спомогне за преодоляване на съществуващото недоверие между двете правителства. Министърът сподели директно, че макар това да не е тяхно задължение, държавите трябва да започнат отнякъде, за да изградят взаимно политическо доверие. Той отново повтори, че няма право да коментира самата съдебна процедура и че трябва да се остави правосъдната система да си свърши работата. Въпреки това властите в Скопие нямат нищо против да докажат на медицинските експерти от България, че на Михайлова е подсигурена необходимата медицинска грижа.

По-рано през деня стана ясно, че Северна Македония вече официално е дала зелена светлина за участието на български лекари в експертизата на здравословното състояние на жената. Според източници от България, следващата стъпка изисква сформирането на българския лекарски екип и организирането на съвместен медицински преглед на място заедно с македонските колеги.