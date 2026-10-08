Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Тимчо Муцунски: Допускането на български лекари до Ива Михайлова е жест на добра воля

Тимчо Муцунски: Допускането на български лекари до Ива Михайлова е жест на добра воля
Снимка: БТА

Той отново повтори, че няма право да коментира самата съдебна процедура и че трябва да се остави правосъдната система да си свърши работата

Северна Македония изразява пълна готовност да позволи на български медицински специалисти да посетят страната, за да се запознаят отблизо със здравословното състояние и лечението на Ива Михайлова. Това беше официално потвърдено от македонския министър на външните работи Тимчо Муцунски. Пред БНТ той каза, че случаят има два напълно отделни аспекта - съдебната процедура, в която изпълнителната власт няма право да се намесва, и здравословното състояние на обвиняемата, по отношение на което македонските власти демонстрират пълна отвореност за сътрудничество.

Преди официалната си среща със своя български колега Велислава Петрова, външният министър разграничи казуса на две части. Първата е свързана с текущото съдебно производство по повдигнатото обвинение. Муцунски подчерта, че като страна кандидат за членство в Европейския съюз, Скопие гради система, базирана на върховенството на закона и доброто управление. Поради тази причина изпълнителната власт не може да влияе върху решенията на прокуратурата и съдебната система. Той допълни, че всяко действие, засягащо законосъобразността на задържането, може да бъде предприето единствено от съдебните органи, докато процесът продължава.

ТАРАЛЕЖ припомня, че същата теза за ненамеса на правителството в делата на съдебната система бе изразена вече от друг представител на официално Скопие в лицето на президента Гордана Силяновска.

Според северномакедонския външен министър вторият елемент от казуса обхваща здравословния статус на обвиняемата. В изявлението си македонският първи дипломат увери, че тяхната здравна система предоставя адекватни и модерни медицински грижи за всеки гражданин.

„Тъй като на предишни двустранни срещи този въпрос беше повдигнат от представители на българското правителство пред представители на македонското правителство, Македония предложи представители на здравните власти от вашата страна - медицински специалисти, които имат необходимите познания по конкретния въпрос - да посетят нашата страна и съвестно да се уверят, че на обвиняемото лице се осигурява съответното медицинско лечение“, заяви Муцунски пред българските журналисти.

Македонската страна разглежда това решение като жест на добра воля, който цели да спомогне за преодоляване на съществуващото недоверие между двете правителства. Министърът сподели директно, че макар това да не е тяхно задължение, държавите трябва да започнат отнякъде, за да изградят взаимно политическо доверие. Той отново повтори, че няма право да коментира самата съдебна процедура и че трябва да се остави правосъдната система да си свърши работата. Въпреки това властите в Скопие нямат нищо против да докажат на медицинските експерти от България, че на Михайлова е подсигурена необходимата медицинска грижа.

По-рано през деня стана ясно, че Северна Македония вече официално е дала зелена светлина за участието на български лекари в експертизата на здравословното състояние на жената. Според източници от България, следващата стъпка изисква сформирането на българския лекарски екип и организирането на съвместен медицински преглед на място заедно с македонските колеги.

Още по темата

Муцунски от София: Коридор 8 е ключов за свързването на Западните Балкани с Европа

Муцунски от София: Коридор 8 е ключов за свързването на Западните Балкани с Европа

Петрова и Муцунски няма да развържат дипломатическия възел

Петрова и Муцунски няма да развържат дипломатическия възел

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Случаят с Ива Михайлова стигна до ПАСЕ: Българската делегация връчи нон-пейпър

Случаят с Ива Михайлова стигна до ПАСЕ: Българската делегация връчи нон-пейпър

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Пет станаха жертвите при срутването на блок в Истанбул

Пет станаха жертвите при срутването на блок в Истанбул

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой пред Таралеж: Не очаквам опашки пред секциите в Турция

Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой пред Таралеж: Не очаквам опашки пред секциите в Турция

ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи

ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи

Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни

Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни

Водещи

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 10 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 11 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 20 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 22 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 32 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 40 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 52 минути
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 59 минути
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица