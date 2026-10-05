Петрова и Муцунски няма да развържат дипломатическия възел

Предстоящата тази седмица в София международна министерска конференция за развитието на Коридор VIII ще събере на една маса външните министри на България и Република Северна Македония - Велислава Петрова и Тимчо Муцунски. От българското Министерство на външните работи вече потвърдиха, че форумът предоставя възможност за провеждане на двустранна среща като част от редовния контакт между съседните страни.

Въпреки дипломатическия етикет обаче, политическата реалност подсказва, че евентуалните разговори между Петрова и Муцунски ще бъдат изключително сложни и едва ли може да се очаква практически резултат от тях.

Основната причина за очакваната патова ситуация е фундаменталното разминаване в изходните позиции на двете столици. През последните месеци Скопие търси възможности за директни преговори с България, опитвайки се да рестартира дебата. София обаче системно припомня, че условията за евроинтеграцията на югозападната ни съседка са ясно разписани в Европейската преговорна рамка от 2022 година. Българската страна заема твърда и консенсусна позиция, че въпросът отдавна не е двустранен спор, а е изведен на общоевропейско ниво, поради което официалните власти категорично отказват да ревизират вече договорени с целия Европейски съюз ангажименти.

В подкрепа на тезата, че разговорите в София ще останат само безплодно събитие за протокола, работи и текущият политически контекст в региона.

От една страна, опитите на Скопие да намери алтернативни начини за заобикаляне на правилата срещат ясен отпор на международната сцена. Брюксел ясно даде да се разбере, че пътните карти се предоставят само на държави, които вече отварят преговорни глави, което напълно блокира македонската стратегия за предоговаряне на т.нар. френско предложение. Дори и Европейската комисия да насърчава поддържането на контакти, това по никакъв начин не означава преразглеждане на критериите за членство, които остават непроменени.

В същото време правителството на Християн Мицкоски продължава да поддържа остра риторика у дома за вътрешнополитическа консумация. Последните медийни скандали около подмяната на изказванията за културния обмен и припознаването на охридски антики като уж откраднати от България показват, че Скопие залага на конфронтацията, вместо на реални стъпки към компромис. За последното свидетелства и продължаващата гавра с Ива Михайлова и отказа на властите в Скопие тя да получи необходимото лечение.

При тази липса на конструктивност българската дипломация няма никакво намерение да отстъпва от националните си интереси и европейските правила. Това гарантира, че министър Велислава Петрова просто ще преповтори досегашната позиция, а Тимчо Муцунски ще се прибере с празни ръце след срещата на 8 октомври.