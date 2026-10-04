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Македонският външен министър Тимчо Муцунски е поискал среща с българските власти

Македонският външен министър Тимчо Муцунски е поискал среща с българските власти

Това е станало след препоръка от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски официално е поискал среща с българските власти. Той се очаква у нас на 7 и 8 октомври, съобщи БТВ.

Взаимодействието между България и Гърция при връщането на тленните останки на цар Самуил има и политическо измерение. Това отчитат и управляващи, и опозиция.

Официалната дипломатическа нота с искане за среща бе изпратена след препоръка от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на нейното посещение в Скопие. Тя призова македонските власти да потърсят директен диалог с България.

Управляващите разчитат този знак така: „Гърция делегитимира претенциите на Северна Македония. Предстои среща тук, в България. Тимчо Муцунски идва по Коридор номер осем. България е декларирала своята позиция по евроинтеграция и зад нас стоят всички държави членки на ЕС, и топката е в полето на Македония“.

И ГЕРБ е на позиция, че трябва да има диалог.

„Ние не сме врагове, точно обратното“, посочват от партията.

От „Възраждане“ са категорични, че топката е в полето на Македония.

„Виждам в техните медии едно отричане, неприемане. Аз го тълкувам като натиск от ЕС Македония да си седнат на задниците и да спазват споразумението“, коментират от „Възраждане“.

Останалите партии не са коментирали темата.

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