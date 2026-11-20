Министърът на културата Евтим Милошев ще участва на 20 ноември 2026 г. в заседанието на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт в Брюксел.

Във формата „Култура, аудио-визия и медии“ България ще представи позициите си по бъдещето на европейската културна политика, подкрепата за творците и опазването на културното наследство.

Сред основните акценти е подкрепата за Работния план за култура на ЕС за периода ⁨2027–2030⁩ г.

България настоява в него да бъдат отчетени теми като влиянието на изкуствения интелект върху културния и творческия сектор, защитата на възнагражденията на творците и съхраняването на човешкото творчество.

Страната ни подкрепя и необходимостта от устойчиво финансиране на културните и творческите индустрии, включително чрез алтернативни финансови механизми.

В контекста на бъдещия европейски бюджет Милошев съобщи, че България се е присъединила към писмо на министрите на културата на няколко държави членки, инициирано от Испания.

В него се изразява тревога от предложеното намаляване с над 2,5 млрд. евро, или повече от 30%, на бюджета на бъдещата програма на ЕС „Агора“ (AgoraEU) за периода ⁨2028–2034⁩ г. Според България подобно съкращение не съответства на стратегическата роля на културата за Европа. Програмата има значение за трансграничното културно сътрудничество, аудио-визуалния сектор, независимата журналистика и защитата на основните права.

По време на заседанието България ще постави специален акцент и върху опазването и популяризирането на подводното културно наследство.

Страната ни ще отбележи 30 години от приемането в София на Хартата на ИКОМОС за опазване и управление на подводното културно наследство, както и 25 години от Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство. Милошев ще представи натрупания български опит в подводната археология и ще акцентира върху ролята на България като домакин на Института за подводно наследство – център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море.

Българската страна ще настоява за по-тясно сътрудничество между държавите членки и Европейската комисия за съхраняването и популяризирането на подводното културно наследство.

Участието на Милошев в заседанието ще даде възможност на България да представи своите приоритети в европейския културен дневен ред и да участва във формирането на общите политики на ЕС в областта на културата, творчеството и културното наследство.