Евтим Милошев представя българските приоритети в културата на заседание на Съвета на ЕС
Във формата „Култура, аудио-визия и медии“ България ще представи позициите си по бъдещето на европейската културна политика, подкрепата за творците и опазването на културното наследство
Министърът на културата Евтим Милошев ще участва на 20 ноември 2026 г. в заседанието на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт в Брюксел.
Във формата „Култура, аудио-визия и медии“ България ще представи позициите си по бъдещето на европейската културна политика, подкрепата за творците и опазването на културното наследство.
Сред основните акценти е подкрепата за Работния план за култура на ЕС за периода 2027–2030 г.
България настоява в него да бъдат отчетени теми като влиянието на изкуствения интелект върху културния и творческия сектор, защитата на възнагражденията на творците и съхраняването на човешкото творчество.
Страната ни подкрепя и необходимостта от устойчиво финансиране на културните и творческите индустрии, включително чрез алтернативни финансови механизми.
В контекста на бъдещия европейски бюджет Милошев съобщи, че България се е присъединила към писмо на министрите на културата на няколко държави членки, инициирано от Испания.
В него се изразява тревога от предложеното намаляване с над 2,5 млрд. евро, или повече от 30%, на бюджета на бъдещата програма на ЕС „Агора“ (AgoraEU) за периода 2028–2034 г. Според България подобно съкращение не съответства на стратегическата роля на културата за Европа. Програмата има значение за трансграничното културно сътрудничество, аудио-визуалния сектор, независимата журналистика и защитата на основните права.
По време на заседанието България ще постави специален акцент и върху опазването и популяризирането на подводното културно наследство.
Страната ни ще отбележи 30 години от приемането в София на Хартата на ИКОМОС за опазване и управление на подводното културно наследство, както и 25 години от Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство. Милошев ще представи натрупания български опит в подводната археология и ще акцентира върху ролята на България като домакин на Института за подводно наследство – център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море.
Българската страна ще настоява за по-тясно сътрудничество между държавите членки и Европейската комисия за съхраняването и популяризирането на подводното културно наследство.
Участието на Милошев в заседанието ще даде възможност на България да представи своите приоритети в европейския културен дневен ред и да участва във формирането на общите политики на ЕС в областта на културата, творчеството и културното наследство.