Новини
Търси
Подкаст
Общество

Евтим Милошев: Всеки от нас има свой будител

Евтим Милошев: Всеки от нас има свой будител
Снимка: БТА

Честит празник на народните будители, написа министърът на културата

Всеки от нас има свой будител, написа министърът на културата Евтим Милошев в социалните мрежи.
 
Той дава пример, че будителят е човек до нас. "Учителката, която първа ни е показала буквите. Библиотекарят, който ни е дал „онази“ книга. Режисьорът, музикантът, художникът, който ни е накарал да видим света по нов начин.
На 1 ноември си спомняме за Паисий Хилендарски, за Софроний Врачански, за Васил Левски... За всички, които са пазили езика, паметта и вярата ни. Но празникът е и за хората, които днес, тихо и без много думи, продължават тяхното дело в училищата, читалищата, театрите и музеите.
Благодаря им от сърце!
Честит празник на народните будители", написа Милошев. 

Още по темата

Първата Алея на местните будители в България отвори врати в Казанлък

Първата Алея на местните будители в България отвори врати в Казанлък

Съвременните будители не са само в учебниците: Те преподават, лекуват и откриват

Съвременните будители не са само в учебниците: Те преподават, лекуват и откриват

Евтим Милошев: Всеки от нас има свой будител

Евтим Милошев: Всеки от нас има свой будител

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

проф. Георги Каприев: Заспалите са много и това ме притеснява

проф. Георги Каприев: Заспалите са много и това ме притеснява

Прозрачните бюлетини принудиха избирателите да ги сгъват на четири

Прозрачните бюлетини принудиха избирателите да ги сгъват на четири

Водещи

План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

  • Преди 1 минута
Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

  • Преди 2 минути
Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

  • Преди 11 минути
Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

  • Преди 19 минути
Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

  • Преди 20 минути
По-висока е избирателната активност в Турция

По-висока е избирателната активност в Турция

  • Преди 20 минути
ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

  • Преди 22 минути
Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

  • Преди 26 минути
ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

  • Преди 26 минути
Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

  • Преди 32 минути
Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

  • Преди 38 минути