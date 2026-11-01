Евтим Милошев: Всеки от нас има свой будител

Всеки от нас има свой будител, написа министърът на културата Евтим Милошев в социалните мрежи.

Той дава пример, че будителят е човек до нас. "Учителката, която първа ни е показала буквите. Библиотекарят, който ни е дал „онази“ книга. Режисьорът, музикантът, художникът, който ни е накарал да видим света по нов начин.

На 1 ноември си спомняме за Паисий Хилендарски, за Софроний Врачански, за Васил Левски... За всички, които са пазили езика, паметта и вярата ни. Но празникът е и за хората, които днес, тихо и без много думи, продължават тяхното дело в училищата, читалищата, театрите и музеите.

Благодаря им от сърце!

Честит празник на народните будители", написа Милошев.