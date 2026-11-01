Карикатуристът Чавдар Николов: Ако само 20% гласуват, нямаме самоуважение като нация

Нямаме самоуважение като нация, ако 20% отидат да гласуват за една длъжност, която е изключително важна за България. Това заяви пред БНР карикатуристът Чавдар Николов.

Той увери, че ще упражни това си основно гражданско право. "Единствената ни възможност да се опитаме да променим нещо. Хора, отидете! Въпрос на свободен избор е".

Карикатуристът обясни, че днес не трябва да се прави нищо, което да води до отчаяние сред хората и те да не отидат до урните.

"По тази причина днес няма да има карикатура, но утре – задължително".

На някои хора им става неприятно, когато видят карикатурите, посочи той и обясни: "Защото имат рефлекси от миналото".