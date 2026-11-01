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Карикатуристът Чавдар Николов: Ако само 20% гласуват, нямаме самоуважение като нация

Карикатуристът Чавдар Николов: Ако само 20% гласуват, нямаме самоуважение като нация
Снимка: БНР

Всеки политик носи някакъв заряд, който ние отразяваме, каза той

Нямаме самоуважение като нация, ако 20% отидат да гласуват за една длъжност, която е изключително важна за България. Това заяви пред БНР карикатуристът Чавдар Николов.

Той увери, че ще упражни това си основно гражданско право. "Единствената ни възможност да се опитаме да променим нещо. Хора, отидете! Въпрос на свободен избор е".

Карикатуристът обясни, че днес не трябва да се прави нищо, което да води до отчаяние сред хората и те да не отидат до урните.

"По тази причина днес няма да има карикатура, но утре – задължително".

На някои хора им става неприятно, когато видят карикатурите, посочи той и обясни: "Защото имат рефлекси от миналото".

Всеки политик носи някакъв заряд, който ние отразяваме, разказа Николов.

"За деформациите, които използваме, за да направим един образ лесно и бързо разпознаваем, когато човек види една политическа карикатура, понякога имаме абсолютен консенсус. Някои са малки в политиката, други са по-големи. Те ни улесняват. Затруднява ни масовото непрофесионално ползване на изкуствения интелект, за да се правят карикатури". 

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