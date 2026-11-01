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Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив
Снимка: БТА

В избирателния списък се водел за починал

Обявен за мъртъв мъж отиде да гласува в Пловдив. Случаят е от секция №54 в район „Източен”.

За ужас на членовете на комисията се появил избирател, който по списък фигурирал като починал, съобщи Нова тв. Грешката се оказала техническа и е допусната между първи и втори тур. В списъците за балотажа са отбелязани починалите между двата тура избиратели. Объркване станало между хора с еднакви имена и фамилии.

След като представил документ за самоличност и било установено, че действително е лицето от избирателния списък, мъжът бил допуснат да гласува.

„Става дума за техническа грешка. След изясняване на обстоятелствата, че човекът е жив, той е представил документ за самоличност и комисията е установила самоличността му. Секционната избирателна комисия е уведомила РИК и е процедирала напълно по правилата”, обясни председателят на РИК-16 Ивайло Василев.

Изборният ден в града протича спокойно. Всичките 488 секции отвориха врати навреме. В 404 секции ще се гласува с по една машина, а в 62, където хората са повече, ще се гласува с по две устройства. В 22 от секциите ще се гласува само с хартиена бюлетина. 

Право на глас имат 305 699 души.

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