ЦИК: Към 11 часа избирателната активност на балотажа е 6,11%

"Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11% при гласували 405 270 избирателя" - това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова на брифинг.

В сравнение с първия тур избирателната активност е била 5,8%.

Както на първи тур най-ниска е избирателната активност в Кърджали - 3,56%, а най-висока във Видин - 8,7%.

16 сигнала са постъпили в ЦИК за нарушавене тайната на вота в изборния ден. Към 12 часа е спряно машинното гласуване в 14 секции в страната, 12 са с хартиено гласуване, а 3 продължават с машина, защото има по две машини, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

В Община Костинброд няма ток, изпратени са допълнителни батерии и се мисли за осигуряване генератори, заяви Балова.