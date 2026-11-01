Новини
Търси
Подкаст
Политика

ЦИК: Към 11 часа избирателната активност на балотажа е 6,11%

ЦИК: Към 11 часа избирателната активност на балотажа е 6,11%
Снимка: БТА

16 сигнала са постъпили в ЦИК за нарушавене тайната на вота в изборния ден

"Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11% при гласували 405 270 избирателя" - това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова на брифинг. 

В сравнение с първия тур избирателната активност е била 5,8%.

Както на първи тур най-ниска е избирателната активност в Кърджали - 3,56%, а най-висока във Видин - 8,7%

16 сигнала са постъпили в ЦИК за нарушавене тайната на вота в изборния ден. Към 12 часа е спряно машинното гласуване в 14 секции в страната, 12 са с хартиено гласуване, а 3 продължават с машина, защото има по две машини, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

В Община Костинброд няма ток, изпратени са допълнителни батерии и се мисли за осигуряване генератори, заяви Балова. 

Още по темата

Избирателната активност на балотажа пада на последните четири президентски вота

Избирателната активност на балотажа пада на последните четири президентски вота

Срив на избирателната активност: Под 23% гласуваха на президентските избори

Срив на избирателната активност: Под 23% гласуваха на президентските избори

3 милиона евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

3 милиона евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Българите в Хърватия гласуват в една избирателна секция

Българите в Хърватия гласуват в една избирателна секция

Водещи

План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

  • Преди 3 минути
Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

  • Преди 4 минути
Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

  • Преди 13 минути
Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

  • Преди 21 минути
Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

  • Преди 22 минути
По-висока е избирателната активност в Турция

По-висока е избирателната активност в Турция

  • Преди 22 минути
ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

  • Преди 24 минути
Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

  • Преди 28 минути
ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

  • Преди 28 минути
Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

  • Преди 34 минути
Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

  • Преди 40 минути