Срив на избирателната активност: Под 23% гласуваха на президентските избори

Едва 22,98% е избирателната активност на първия тур на президентските избори, проведени на 25 октомври. Това показват официалните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК), обявени във вторник.

Гласували са общо 1 525 034 български граждани, докато на президентските избори през 2021 г. до урните са отишли 2 687 307 души, или около 40,5% от избирателите.

Така над 1,16 милиона души по-малко са упражнили правото си на глас спрямо предишния президентски вот. Спадът в активността е над 17 процентни пункта, въпреки че броят на избирателите по списък също е намалял.

Официалните резултати потвърждават, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили най-голяма подкрепа на първия тур – 528 951 действителни гласа, или 34,759%.

На второ място остават Андрей Гюров и Георги Кандев с 486 232 гласа, или 31,952%. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е само 42 719 гласа.

Ниската избирателна активност се превръща в един от основните въпроси преди решаващия втори тур. Двете кандидатпрезидентски двойки ще трябва да се борят не само за подкрепата на избирателите на отпадналите кандидати, но и за вниманието на милионите българи, които не са гласували.

Балотажът между Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на 1 ноември.