ЦИК започна подготовка за балотажа на президентските избори
Данните от флашките от машините ще бъдат архивирани, за да се ползват на балотажа
ЦИК започна подготовката за балотажа на изборите за президент и вицепрезидент на 1-ви ноември. Комисията прие техническите характеристики на хартиената бюлетина, одобри тиража и изпрати заявката до печатницата на БНБ.
Данните от флашките от машините ще бъдат архивирани, за да се ползват на балотажа. За целта ще се ползват експерти и техника на Министерството на иновациите дигиталната трансформация .
В чужбина за вота ще се изпратят нови 280 машини за гласуване за втория тур.
До края на днешния ден се очаква всички РИК-ове да предадат протоколите за повторна проверка в ЦИК, а утре да се обявяват и резултатите от гласуването в неделя.
Следващото заседание на ЦИК е насрочено за вторник от 09.00 часа сутринта.