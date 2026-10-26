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Организират протест срещу освобождаването на Кристиан, убил с колата си Милен Цветков

Организират протест срещу освобождаването на Кристиан, убил с колата си Милен Цветков
Снимка: БТА

Протестът е в два града - София и Варна

Председателят на сдружение "Сияние" Николай Попов и баща на Сияна организира протест срещу войната по пътищата и по-специално - освобождаването на Кристиан Николов, убил с колата си журналиста Милен Цветков.
 
"Заради Сияна, Милен Цветков и всички, които си отидоха заради безумните убийци по българските пътища", призовава Попов.
Единият протест е в София във вторник, 27 октомври пред Съдебната палата в София от 18:00 ч.
Във Варна е също във вторник, 27 октомври, пред Варненски окръжен съд от 18ч.
 
"Да кажем НЕ на освобождаването на убиеца на Милен Цветков! Искаме справедливост", пише Попов.

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