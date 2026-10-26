Организират протест срещу освобождаването на Кристиан, убил с колата си Милен Цветков

Председателят на сдружение "Сияние" Николай Попов и баща на Сияна организира протест срещу войната по пътищата и по-специално - освобождаването на Кристиан Николов, убил с колата си журналиста Милен Цветков.

"Заради Сияна, Милен Цветков и всички, които си отидоха заради безумните убийци по българските пътища", призовава Попов.

Единият протест е в София във вторник, 27 октомври пред Съдебната палата в София от 18:00 ч.