Организират протест срещу освобождаването на Кристиан, убил с колата си Милен Цветков
Протестът е в два града - София и Варна
Председателят на сдружение "Сияние" Николай Попов и баща на Сияна организира протест срещу войната по пътищата и по-специално - освобождаването на Кристиан Николов, убил с колата си журналиста Милен Цветков.
"Заради Сияна, Милен Цветков и всички, които си отидоха заради безумните убийци по българските пътища", призовава Попов.
Единият протест е в София във вторник, 27 октомври пред Съдебната палата в София от 18:00 ч.
Във Варна е също във вторник, 27 октомври, пред Варненски окръжен съд от 18ч.
"Да кажем НЕ на освобождаването на убиеца на Милен Цветков! Искаме справедливост", пише Попов.