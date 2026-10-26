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Украинските дронове удариха промоциите на руския Черен петък

Украинските дронове удариха промоциите на руския Черен петък
АП/БТА

Президентът на Finn Flare Ксения Рясова посочи, че пожарите са изпепелили по-стари стокови запаси, които обикновено се пускат на разпродажби в края на годината

Руснаците може да се сблъскат с по-малко изгодни оферти по време на тазгодишния Черен петък, след като атаки с дронове срещу складове на „Озон“ (Ozon) и „Уайлдберис“ (Wildberries) унищожиха стокови наличности и нарушиха подготовката за сезона на празничното пазаруване. Това споделиха търговци пред „Форбс Русия“ (Forbes Russia).

Няколко продавачи разкриха пред медията, че не разполагат с достатъчно запаси или средства, за да предложат значителни отстъпки, въпреки че от „Уайлдберис“ заявиха, че не очакват свиване в продуктовото разнообразие.

Алсу Шарафетдинова, собственик на марката за облекло Posh Style, коментира пред „Форбс“, че някои бизнеси са преустановили доставките, намалили са пратките или са затворили след пожарите в складовете. Други пък ще имат сериозни затруднения да възстановят наличностите си навреме.

Президентът на Finn Flare Ксения Рясова посочи, че пожарите са изпепелили по-стари стокови запаси, които обикновено се пускат на разпродажби в края на годината. Търговската верига за приложни изкуства и хоби материали „Леонардо“ (Leonardo) също очаква да намали цените само на ограничен асортимент.

Игор Шанченко, който се занимава с продажба на семена, сподели, че е загубил стока на стойност над 400 милиона рубли (4,96 милиона долара) и все още очаква компенсация. Тъй като му е останал малко инвентар, а търсенето се запазва стабилно, той не вижда причина да сваля цените.

Търговецът на козметика Василий Бумагин по подобен начин отбеляза, че изчерпаните наличности не му оставят почти никакъв финансов стимул да участва в кампанията.

Компанията за пазарни проучвания Data Insight е регистрирала 45 инцидента от края на юни насам, засегнали най-малко 2,1 милиона квадратни метра складова площ на двете платформи. Загубите на продавачите се оценяват на стотици милиарди рубли, което се равнява на милиарди долари.

От логистичната фирма Byte Transit съобщиха, че издадените транспортни документи през юли и август – периодът, в който търговците на дребно обикновено се запасяват за празничните разпродажби – са спаднали с 12% на годишна база. От NC Logistic прогнозират спад от 8% до 10% в обема на товарите през последните месеци преди Нова година.

От „Уайлдберис“ увериха пред „Форбс“, че разпродажбите им през ноември и декември ще се проведат по план. От „Озон“ отказаха коментар.

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