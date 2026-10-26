На живо: Анжело Мартино открива резултата

Старши треньорите Маркус Гиздол и Игор Йовичевич определиха стартовите състави на ЦСКА и Лудогорец за голямото дерби от 12-ия кръг на Първа лига.

Двубоят започва в 19:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“. „Червените“ влизат в срещата като втори в класирането с 27 точки, а шампионите са непосредствено зад тях с 26 и мач по-малко. Лидер е Левски с 28 точки.

Мачът е първи сблъсък между двата отбора след треньорските промени. Гиздол пое ЦСКА по време на международната пауза, когато Йовичевич се завърна начело на Лудогорец.

Първият картон в срещата дойде още в 3-тата минута, когато Руан Круз извърши грубо нарушение, опитвайки се да спечели топката от Брахими.

В следващите минути последва натиск от страна на гостите.

След лош пас на Факундо Родригес към Лапоухов последва корнер, който доведе до изстрел от страна на Лудогорец. След още един корнер, Текпетей опита технично изпълнение, с което да прескочи излезлия напред вратар. То обаче премина над вратата.

Анжело Мартино получи добър пас, но не успя да спечели нищо друго освен корнер. Последва удар с глава след статичното положение, който Бонман улови лесно и стартира контраатака, която Текпетей не успя да завърши.

Последваха атаки и за двата отбора, но без резултат.

В 27-та минута Годой получи топката на лявото крило и оттам я центрира към Мартино, който беше сам на далечната греда и се разписа за 1:0.

След попадението ЦСКА установи по-стабилен контрол върху топката.

В 34-тата минута Руан Круз излезе на позиция за обстрел на вратата, но изпрати топката встрани от нея.

Сенси опита удар от дистанция, който обаче вратарят на Лудогорец отрази. Питас стигна до топката, но не успя да я вкара в мрежата.

Минути по-късно Брахими успя да пробие към наказателното поле и да стреля. Бонман успя да докосне топката, а в последствие и да я хване.

След една минута добавено време, главният арбитър на срешата Гребенчарски сложи край на първата част.

ЦСКА - Лудогорец 1:0

Стартови състави:

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 7. Макс Ебонг, 6. Бруно Жордао (капитан), 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 19. Андрей Йорданов, 30. Петко Панайотов, 37. Бари Котър, 67. Каталин Иту, 91. Алекс Тунчев, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о

Треньор: Маркус Гиздол

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 4. Хосам Абделмагид, 15. Едвин Куртулуш, 42. Симеон Шишков, 23. Дерой Дуарте, 6. Иван Желизко, 37. Бърнард Текпетей (капитан), 20. Агибу Камара, 11. Кайо Видал, 12. Руан Круз

Резерви: 13. Иво Гърбич, 3. Антон Недялков, 5. Георги Терзиев, 8. Амир Хаджиахметович, 9. Квадво Дуа, 10. Натан Фернандес, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 22. Михаил Полендаков, 26. Филип Калоч, 77. Ерик Маркус

Треньор: Игор Йовичевич