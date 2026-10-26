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Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец
БТА

Жоел Цварц и Лео Перейра пропускат дербито заради контузии

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол определи група от 22 футболисти за домакинството на Лудогорец от 12-ия кръг на Първа лига.

Дербито е тази вечер от 19:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Това ще бъде последното домакинство на „червените“ на съоръжението преди завръщането им на обновения стадион „Българска армия“.

Добрата новина за Гиздол е завръщането на Жан-Филип Гбамен. Защитникът отсъстваше през последните около две седмици и все още не е записал участие под ръководството на германския специалист.

Сред избраниците попадна и младият Тамиму Уору. Диниш Алмейда също е в групата, въпреки че изпитваше болки около гостуването на Нордселанд в Лигата на конференциите.

ЦСКА няма да може да разчита на Жоел Цварц и Лео Перейра. Двамата продължават възстановяването си от контузии и останаха извън състава за дербито.

„Червените“ заемат второто място в класирането, а Лудогорец е трети с точка по-малко и мач по-малко. Двубоят е пряк сблъсък между два от основните претенденти за шампионската титла.

Групата на ЦСКА:

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Тамиму Уору, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Андрей Йорданов, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Алекс Тунчев, Анхело Мартино, Бари Котър, Бруно Жордао, Исак Соле, Джеймс Ето'о, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Каталин Иту, Мохамед Брахими, Йоанис Питас и Леандро Годой.

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