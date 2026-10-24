Левски и ЦСКА в Европа 2026/27: резултатите се подобряват, но следващите мачове ще покажат устойчивостта

Европейският сезон на Левски и ЦСКА навлиза във фаза, в която първоначалните впечатления започват да се подкрепят с резултати. Левски стигна до първа победа след загуба и равенство, а ЦСКА спечели първата си точка след поражение на старта. И при двата отбора има положително движение, макар и с различна скорост и различни проблеми за решаване.

Три мача са достатъчни, за да се види тенденция, но не и да се направи окончателна оценка. Затова представянето на двата клуба заслужава внимателен прочит: резултатите се подобряват, но предстоящите срещи ще покажат дали това е устойчив напредък.

Левски започна основната фаза на Лига Европа със загуба 0:1 от Залцбург. Във втория си двубой завърши 1:1 като гост на НЕК Ниймеген, а в третия победи Виктория Пилзен с 2:1 в Чехия. Така отборът последователно подобри резултата си: от поражение към равенство, а след това към победа. Продукцията в атака също нарасна от нула гола до едно и после две попадения.

Успехът в Пилзен има допълнителна стойност, защото дойде на чужд терен и прекъсна периода без победа в основната фаза. Трите точки са конкретна полза за кампанията, а начинът, по който се развива резултатната линия, дава основание да се говори за подобрение. След първите два мача Левски вече отбеляза повече и взе максимума от срещата с Виктория.

Следващото предизвикателство е да превърне тази победа в стабилна форма. Един силен мач не премахва нуждата от постоянство, особено в турнирна фаза, в която всяка среща има значение за позицията на отбора. За Левски ключовият тест ще бъде дали ще успее да запази резултатната ефективност и в следващите кръгове.

ЦСКА загуби първия си мач в Лигата на конференциите с 1:2 от Монако. Във втория кръг завърши 2:2 като гост на Нордшеланд. Леандро Годой отбеляза и двете попадения за българския тим, който така спечели първата си точка в турнира.

Равенството е положителна стъпка спрямо началото на кампанията. ЦСКА увеличи головата си продукция и успя да се върне в мача, като изравнителният гол в края донесе точката. Тези показатели говорят за по-голяма острота в атака и за способност да се остане в двубоя до последните минути.

В същото време допуснатите голове остават съществена част от оценката. ЦСКА е инкасирал по две попадения и в двата си мача от основната фаза. Равенството в Дания затова носи смесен сигнал: атакуващата игра даде резултат, но тимът не успя да задържи преднината си и пропусна възможност за победа. Следващите срещи ще покажат дали отборът може да съчетае тази активност в нападение с по-надеждна игра без топка.

Европейските кампании на Левски и ЦСКА носят традиция, която поставя високи очаквания. Левски е достигал четвъртфиналите в турнира за Купата на УЕФА през 1976 и 2006 г., има три четвъртфинала за Купата на носителите на купи и участва в груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2006/07. Сред най-запомнящите се европейски вечери в клубната история е елиминирането на Аякс през 1975 г.

ЦСКА има два полуфинала за Купата на европейските шампиони, през 1967 и 1982 г. Постиженията му от тези сезони са сред най-силните европейски резултати на български клуб. Те припомнят, че софийските отбори са имали периоди, в които са се конкурирали с водещи съперници на континента.

Тези исторически върхове дават контекст на настоящето, но не определят изхода на сегашните мачове. Днешните състави трябва да изградят собствена европейска кампания с конкретни точки, голове и стабилни представяния. В това отношение последният кръг донесе важни основания за умерен оптимизъм.

На този етап Левски има по-ясна възходяща линия: загуба, равенство, победа. ЦСКА също подобри резултата си, но засега разполага с една точка от два мача и има защитни проблеми за адресиране. Различният брой изиграни срещи не позволява директно сравнение на турнирното им положение, но и двата отбора могат да отчетат по-добър последен резултат спрямо старта.

Изводът е положителен, но премерен. Левски трябва да потвърди победата с ново силно представяне. ЦСКА трябва да превърне атакуващия си потенциал в по-пълноценни резултати и да намали допуснатите голове. Европейският сезон остава отворен, а следващите кръгове ще покажат дали подобрението е началото на трайна тенденция.