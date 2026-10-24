Румен Миланов: Дърпането на вратата на охраняван автомобил не е журналистика

Поведението на журналиста Соня Колтуклиева при инцидента с председателя на Народното събрание Михаела Доцова не може да бъде определено като журналистика. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" и бивш началник на Националната служба за охрана (НСО) генерал Румен Миланов в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Според него както журналистите, така и народните представители са длъжни да спазват обществения ред и закона. Миланов определи дърпането на вратата на охранявания автомобил като действие, което създава риск за охраняваното лице.

"И журналистът, и депутатът са граждани и трябва да спазват реда и закона. Що се отнася до поведението на госпожа Колтуклиева и дърпането на вратата, това според мен не е журналистика. Това е действие, което представлява нарушение на обществения ред. Не можеш да дърпаш вратата на охранявано лице, независимо кое е то. Има риск, който трябва да бъде оценен. В системата на НСО това попада в категорията на мекия риск и на такъв риск трябва да се отговори със съответната степен на противодействие. Очевидно е, че охранителят е използвал повече сила и тя пада на земята. Има момент на непремереност. Има и пропуски по отношение на разполагането на самия екип спрямо охраняваното лице. Има пропуск и от страна на водача на автомобила, който не заключва вратата веднага. Но това не е журналистика и според мен не е правилно."

Миланов посочи, че Колтуклиева не е имала основание да дърпа вратата на автомобила, с който се придвижва охраняваното лице. По думите му подобно действие може да бъде квалифицирано като административно нарушение съгласно Закона за НСО.

"Тя няма основание да дърпа вратите на охраняемия автомобил. Не че са златни и нещо ще им стане, но такъв е редът. Ако погледнем Закона за НСО, това е административно нарушение, за което може да ѝ бъде потърсена отговорност. Сигурно това няма да се направи."

По отношение на действията на председателя на Народното събрание Михаела Доцова бившият началник на НСО заяви, че тя не е нарушила правилата. Според него поведението ѝ е било част от стандартния протокол за действие при подобен инцидент.

"Тя няма никакво нарушение, въпреки че ни се иска. Това е протокол, това е стандарт при инцидент. Първата задача на екипа е да изведе охраняваното лице от ситуацията. Това е стандарт не само в българската практика, но и в световната."

Миланов обаче определи реакцията на охранителя като прекомерна и заяви, че той е използвал повече сила, отколкото е било необходимо.

Бившият началник на НСО коментира и освобождаването от ареста на охранителя Мартин Варадинов. Според него решението на съда е основателно, тъй като няма опасност мъжът да се укрие или да избяга.

Миланов критикува действията на прокуратурата и начина, по който е било извършено задържането.

"Нито ще се укрие, нито ще избяга. Решението на съда е напълно основателно. Прокуратурата малко се изсили и му сложиха белезниците. Имаше малко повече атракция около задържането на това лице, отколкото беше необходимо. Предпочитам един бит войник, отколкото трима новобранци."