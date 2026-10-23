Съдът: Няма достатъчно доказателства срещу служителя на НСО по случая "Колтуклиева"

Софийският военен съд освободи от ареста служителя на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов, без да му наложи мярка за неотклонение. Решението е във връзка с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева пред централата на "Прогресивна България" в София, съобщава БНТ.

Според съда няма достатъчно доказателства, че Варадинов е нанесъл удар на журналистката, който да е причинил средна телесна повреда.

Магистратите са приели, че не е налице обосновано предположение служителят на НСО да е извършил престъплението, за което е обвинен.

Инцидентът предизвика обществено внимание, след като в социалните мрежи беше разпространен видеоклип, на който се вижда как служителят на НСО изблъсква журналистката.

Случаят се разигра пред централата на "Прогресивна България" в столицата, където по-рано през деня премиерът Румен Радев направи изявление пред медиите.

На разпространените кадри се вижда как Колтуклиева се приближава към вратата на конвоен автомобил, в който преди това се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

При опит на журналистката да зададе въпрос служителят на НСО я изблъсква, след което тя пада по гръб на земята.

Съдебното решение означава, че на този етап Варадинов няма да бъде задържан под стража или поставен под друга мярка за неотклонение. То не представлява окончателно произнасяне по въпроса за вината му.