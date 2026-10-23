Соня Колтуклиева с първи думи след инцидента със служител на НСО

Служителят на Националната служба за охрана (НСО), който избута журналистката Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“, е задържан след разпит във Военната прокуратура. По думите на Колтуклиева по случая е образувано досъдебно производство. Инцидентът предизвика политически реакции, искания за оставки и проверки на действията на охранителите.

След като двамата участници в инцидента дадоха показания, служителят на НСО беше отведен с белезници от Военна полиция. От службата потвърдиха пред NOVA, че той се е явил доброволно на разпит.

Колтуклиева също застана пред медиите, след като прекара около два часа и половина в прокуратурата.

„Бях с телефон, не с оръжие“

Журналистката разказа, че е искала да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, когато се стигнало до физическия сблъсък с охранителя.

„Той го направи със засилване. Аз бях с телефон в ръка, не с оръжие. Какво можех да направя на председателя на Народното събрание? Можеха да ме хванат, можеха да застанат между нас. Не беше необходимо да се стига дотук“, заяви Колтуклиева.

Тя отхвърли обвиненията, че е провокирала ситуацията, и подчерта, че е изпълнявала журналистическите си задължения, опитвайки се да получи отговори.

По думите ѝ заместник-председателят на „Прогресивна България“ Александър Нейчев е определил действията ѝ като провокация.

Колтуклиева твърди, че е получила фрактура на рамото

След падането журналистката потърсила медицинска помощ във Военномедицинска академия.

Тя съобщи, че според лекарите е получила фрактура на рамото. По думите ѝ са ѝ направени множество образни изследвания, а медицинските документи са предоставени на Военната прокуратура.

„Само ме превързаха, защото болката е толкова силна, че не могат да сложат шина. Някак си я застопориха, за да мога да вървя“, разказа Колтуклиева.

Журналистката заяви, че ще потърси допълнителна медицинска помощ.

От ВМА потвърдиха, че са извършени необходимите прегледи и медицински манипулации, след което тя е освободена за домашно лечение. От болницата не предоставиха подробности за здравословното ѝ състояние заради изискванията за защита на личната медицинска информация.

Михаела Доцова се извини, но Колтуклиева постави под съмнение искреността ѝ

След инцидента председателят на Народното събрание Михаела Доцова потърси лична среща с журналистката.

Първоначално тя посетила ВМА, но след като разбрала, че Колтуклиева вече е напуснала лечебното заведение, отишла в сградата на Военната прокуратура. На срещата присъствал и Антон Кутев.

Доцова изразила съжаление за случилото се и обяснила, че се е стреснала, когато журналистката отворила вратата на автомобила ѝ.

Колтуклиева обаче заяви, че не е приела обяснението ѝ.

„Тя изказа съжаление за случилото се, но се оправда, че се е стресирала, защото видяла само мен отвън. Казах ѝ да напусне, усъмних се в искреността ѝ“, коментира журналистката.

Доцова определи инцидента като „абсолютно недопустим“ и заяви, че уважава журналистическата професия независимо от политическите позиции на отделните представители на медиите.

Тя подчерта, че не е видяла как точно се е развила ситуацията след затварянето на автомобилната врата и потеглянето на колата.

НСО започна проверка, политически партии поискаха оставки

Националната служба за охрана разпореди незабавна проверка на действията на своите служители и увери, че при установени нарушения ще бъдат предприети строги мерки.

От институцията същевременно призоваха за спазване на мерките за сигурност около охраняваните лица.

Случаят предизвика реакции от представители на различни политически сили.

Президентът Илияна Йотова определи действията на служителя като „недопустими и прекомерни“ и поиска проверка.

От ГЕРБ-СДС, както и лидерът на ДПС Делян Пеевски и заместник-председателят на парламента Атанас Атанасов, настояха за оставката на Михаела Доцова. Пеевски поиска и освобождаването на началника на НСО Емил Тонев.

От „Да, България“ призоваха службата да поднесе извинение, а Ивайло Мирчев осъди употребата на физическа сила срещу журналистката.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи случилото се като „пълно самозабравяне“.

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов също осъди инцидента и поиска оставката на президента Илияна Йотова и обяснения от Михаела Доцова.

Как се стигна до инцидента?

Повод за разследването стана видеозапис, разпространен в социалните мрежи, на който се вижда как Соня Колтуклиева отваря вратата на автомобил от охранителния конвой на председателя на Народното събрание, опитвайки се да ѝ зададе въпрос.

При последвалата намеса на служител на НСО журналистката е избутана и пада на земята.

Случаят постави въпроси за границите на правомощията на охранителните служби и отношението към журналистите при изпълнение на професионалните им задължения.

„Всеки един от вас би могъл да бъде подложен на тази агресия. Трябва нещо да се промени – законът, поведението“, заяви Колтуклиева.

Предстои разследването да установи обстоятелствата около инцидента и дали служителят на НСО е превишил правомощията си.