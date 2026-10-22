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Доцова след инцидента с Колтуклиева: Ще изисквам възможно най-строгите мерки от НСО

Доцова след инцидента с Колтуклиева: Ще изисквам възможно най-строгите мерки от НСО
БТА

Председателят на Народното събрание заяви, че е потърсила лично журналистката, за да изрази съжалението си, и обясни какво е видяла от инцидента

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че ще настоява директорът на Националната служба за охрана (НСО) да предприеме възможно най-строгите мерки след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. В изявление на живо пред журналисти тя изрази дълбоко съжаление за случилото се и определи действията срещу журналистката като недопустими.

Доцова обясни, че е потърсила лично Колтуклиева, за да разговаря с нея и да изрази съжалението си. Първоначално се отправила към Военномедицинска академия, където според информацията ѝ била настанена журналистката, но впоследствие разбрала, че тя вече не се намира там.

"Специално исках да се видя с нея в личен разговор, очи в очи, за да изразя моето мнение по въпроса и най-вече да изразя дълбокото си съжаление за това, което се случи, защото това е абсолютно недопустимо", заяви председателят на парламента.

Доцова представи и своята версия за случилото се непосредствено преди инцидента. По думите ѝ журналистката е отворила вратата на служебния автомобил, след като тя вече е била влязла в него.

"Когато аз влязох в колата, г-жа Колтуклиева отвори вратата, от което аз се стресирах. Колегите излязоха и затвориха вратата, при което колата тръгна", разказа тя.

Председателят на Народното събрание посочи, че не е видяла как се е развила ситуацията след потеглянето на автомобила. По думите ѝ подробностите за състоянието на журналистката е научила впоследствие от медиите.

"Ще изисквам от директора на Националната служба за охрана да предприеме възможно най-строгите мерки, защото това не бива да се случва", подчерта Доцова.

Тя обясни, че охраната ѝ се осъществява от служители на НСО, които действат по установени протоколи, и че няма правомощия да определя конкретните им действия или да им дава разпореждания.

Доцова настоя за пълно изясняване на обстоятелствата около инцидента и прозрачност при проверката.

На журналистически въпрос тя уточни, че е пристигнала на мястото по собствена инициатива, а не след призоваване от прокуратурата.

Председателят на парламента заяви още, че уважава журналистическата професия независимо от политическите възгледи на отделните представители на медиите.

"Това не бива да се случва. Това се случва и към жена и го казвам отново като жена", каза тя.

По-рано от НСО съобщиха, че е разпоредена незабавна и щателна проверка на действията на служителите, участвали в инцидента. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура. От службата заявиха, че при установени нарушения ще бъдат предприети най-строги мерки.

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