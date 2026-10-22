Бойко Борисов след инцидента с Колтуклиева: Оставка!

Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!

Това написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след инцидента с журналистката на ПИК Соня Колтуклиева, която се оказа повалена от охранител на НСО, бранещ председателя на парламента Михаела Доцова.

Борисов прави връзка с по-ранното изказване на премиера Румен Радев, който заяви, че по върховете на властта нямало място за аматьори, визирайки опозиционни лидери.