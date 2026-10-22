Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

Осем от общо 17 български представители в Европейския парламент подкрепиха резолюцията, съдържаща критики към правителството на премиера Румен Радев за реакцията му спрямо Русия след атаките в Черно море. Двама гласуваха против, трима се въздържаха, а четирима не участваха във вота.

Текстът е внесен от политическата група на Зелените в Европейския парламент, в която няма български представители. Негов вносител е германският евродепутат от руски произход Сергей Лагодински.

Резолюцията предизвика политически реакции в България, включително критики от страна на премиера Румен Радев.

Кои български евродепутати подкрепиха документа?

Петима представители на ГЕРБ от групата на Европейската народна партия (ЕНП) гласуваха в подкрепа на резолюцията. Това са Андрей Ковачев, Илия Лазаров, Ева Майдел, Андрей Новаков и Емил Радев.

Към тях се присъединиха Илхан Кючюк от ДПС и Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, от „Продължаваме промяната“, които са част от либералното политическо семейство в Европейския парламент.

Документът получи подкрепа и от Танер Кабилов от групата на Европейските консерватори и реформисти.

Кой гласува против и кой се въздържа?

Двамата евродепутати от „Възраждане“ в групата „Европа на суверенните нации“ – Станислав Стоянов и Рада Лайкова, гласуваха против резолюцията.

Трима български представители се въздържаха – Елена Йончева от групата на Европейските консерватори и реформисти, както и социалистите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова.

В гласуването не участваха Радан Кънев от „Демократична България“ и ЕНП, Никола Минчев от „Продължаваме промяната“ и „Обнови Европа“, Ивайло Вълчев от „Има такъв народ“ и Петър Волгин от „Възраждане“.

Политически реакции след резолюцията

Документът на Европейския парламент поставя под критика реакцията на българското правителство спрямо действията на Русия в Черно море.

Премиерът Румен Радев отхвърли критиките и заяви, че Европейският парламент се използва от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна.

Гласуването показа различия в позициите на българските представители в ЕП, като подкрепата и несъгласието с резолюцията не следваха единствено разделението между управляващи и опозиция на национално равнище.