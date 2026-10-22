Новини
Търси
Подкаст
Политика

Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

Българските евродепутати са общо 17

Осем от общо 17 български представители в Европейския парламент подкрепиха резолюцията, съдържаща критики към правителството на премиера Румен Радев за реакцията му спрямо Русия след атаките в Черно море. Двама гласуваха против, трима се въздържаха, а четирима не участваха във вота.

Текстът е внесен от политическата група на Зелените в Европейския парламент, в която няма български представители. Негов вносител е германският евродепутат от руски произход Сергей Лагодински.

Резолюцията предизвика политически реакции в България, включително критики от страна на премиера Румен Радев.

Кои български евродепутати подкрепиха документа?

Петима представители на ГЕРБ от групата на Европейската народна партия (ЕНП) гласуваха в подкрепа на резолюцията. Това са Андрей Ковачев, Илия Лазаров, Ева Майдел, Андрей Новаков и Емил Радев.

Към тях се присъединиха Илхан Кючюк от ДПС и Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, от „Продължаваме промяната“, които са част от либералното политическо семейство в Европейския парламент.

Документът получи подкрепа и от Танер Кабилов от групата на Европейските консерватори и реформисти.

Кой гласува против и кой се въздържа?

Двамата евродепутати от „Възраждане“ в групата „Европа на суверенните нации“ – Станислав Стоянов и Рада Лайкова, гласуваха против резолюцията.

Трима български представители се въздържаха – Елена Йончева от групата на Европейските консерватори и реформисти, както и социалистите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова.

В гласуването не участваха Радан Кънев от „Демократична България“ и ЕНП, Никола Минчев от „Продължаваме промяната“ и „Обнови Европа“, Ивайло Вълчев от „Има такъв народ“ и Петър Волгин от „Възраждане“.

Политически реакции след резолюцията

Документът на Европейския парламент поставя под критика реакцията на българското правителство спрямо действията на Русия в Черно море.

Премиерът Румен Радев отхвърли критиките и заяви, че Европейският парламент се използва от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна.

Гласуването показа различия в позициите на българските представители в ЕП, като подкрепата и несъгласието с резолюцията не следваха единствено разделението между управляващи и опозиция на национално равнище.

Още по темата

Евродепутати от ДПС: Задържането на трима кметове е политически натиск преди изборите

Евродепутати от ДПС: Задържането на трима кметове е политически натиск преди изборите

Гръцки евродепутат: РСМ е несъществуваща държавица, населена предимно с българи и албанци

Гръцки евродепутат: РСМ е несъществуваща държавица, населена предимно с българи и албанци

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

Андрей Гюров за атаките с дронове в Черно море: Нашето правителство не взе конкретни мерки, а се снишаваше

Андрей Гюров за атаките с дронове в Черно море: Нашето правителство не взе конкретни мерки, а се снишаваше

Радев: Опозицията прави всичко възможно да спре борбата с олигархията

Радев: Опозицията прави всичко възможно да спре борбата с олигархията

"Мяра": Разликата между Йотова и Гюров се свива до 14,5 процентни пункта

"Мяра": Разликата между Йотова и Гюров се свива до 14,5 процентни пункта

В Истанбул и в Бурса на 25 октомври ще има повече изборни секции в сравнение с 19 април

В Истанбул и в Бурса на 25 октомври ще има повече изборни секции в сравнение с 19 април

Водещи

На живо: Годой извежда ЦСКА напред в резултата

На живо: Годой извежда ЦСКА напред в резултата

  • Току-що
Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

  • Преди 5 минути
Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

  • Преди 10 минути
Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

  • Преди 14 минути
Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

  • Преди 15 минути
Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

  • Преди 19 минути
Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

  • Преди 22 минути
По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

  • Преди 26 минути
Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

  • Преди 28 минути
Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

  • Преди 41 минути
Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

  • Преди 47 минути
Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

  • Преди 52 минути
Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

  • Преди 55 минути
Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет

Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет

  • Преди 1 час