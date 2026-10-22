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Евродепутати от ДПС: Задържането на трима кметове е политически натиск преди изборите

Евродепутати от ДПС: Задържането на трима кметове е политически натиск преди изборите
ФБ/Пресцентър ДПС

Елена Йончева и Танер Кабилов ще сезират европейските институции и настояват случаите да бъдат включени в доклада на ЕК за върховенството на закона в България

Евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов, избрани с листата на ДПС и част от групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), обвиниха правителството на Румен Радев в политически натиск след задържането на трима кметове на партията през последните 48 часа. Двамата направиха изявление пред медии в Страсбург, разпространено и от пресцентъра на ДПС във Facebook.

"Това е натиск и репресия. Отказваме да приемем, че държавните органи могат да се използват по този начин“, заяви Танер Кабилов.

Той сравни действията на институциите с практиките от времето на Държавна сигурност и посочи, че подобни случаи напомнят за период, който предишните поколения са се борили да преодолеят.

Според Кабилов използването на държавните институции за политически цели показва управленска неспособност на кабинета "Радев“ и подкопава общественото доверие в тях.

"С г-жа Йончева ще уведомим нашите колеги в Брюксел какво се случва в България - това е крайно притеснително за нас“, заяви евродепутатът.

Елена Йончева постави акцент върху принципа за разделение на властите, като изрази съмнения за намеса на изпълнителната власт в работата на съдебната система.

По думите ѝ управляващите предварително коментират действия на съдебната власт, които все още не са се осъществили.

"Това, което наблюдаваме в България, е как изпълнителната власт се намесва в ролята на съдебната власт“, заяви Йончева.

Двамата евродепутати обявиха намерение да сезират Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент и да настояват случаите със задържаните кметове да бъдат отразени в доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България за 2026 г.

"Ние ще съобщим това на съответните институции, на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), и ще настояваме последното развитие да намери място в доклада за върховенството на закона за България“, заяви Йончева.

Евродепутатката подчерта, че според нея задържането не представлява присъда и че превръщането на подобни действия в публично зрелище може да всява страх сред избирателите на определена политическа сила.

Тя изрази съмнения, че провеждането на полицейски акции непосредствено преди избори може да преследва политически цели.

Йончева предупреди още, че въпросите около спазването на принципите на правовата държава могат да се отразят неблагоприятно на България в контекста на преговорите за следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз.

В изявлението беше засегната и темата за предполагаеми случаи на полицейско насилие в страната. От ДПС припомниха, че са поставили въпроса пред европейския комисар по правосъдието Майкъл Макграт.

Според Йончева комисарят е изразил готовност да поиска оценка на представената информация.

Елена Йончева и Танер Кабилов настояха за спазване на принципите на правовата държава и заявиха, че ще поставят въпроса за действията на българските институции пред европейските си колеги.

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