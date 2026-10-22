Гюнер Тахир за арестуваните кметове: Не съм очаквал друга реакция от ДПС, схеми има и в Северна България

Трима кметове на ДПС бяха арестувани за по-малко от 48 часа. Тази сутрин кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е в полицейското управление, а пред сградата на Областната дирекция на МВР са се събрали граждани и общински служители. В сряда бяха арестувани кметовете на Сунгурларе (Димитър Гавазов) и на Белица (Радослав Ревански).



От ДПС излязоха с декларация, определяща действията като "показни полицейски акции" и попитаха дали това е представата за предизборна кампания на "Прогресивна България" и премиера Румен Радев. Окръжната прокуратура в Бургас вече е повдигнала обвинения на кметовете на Белица и Сунгурларе за търговия с влияние.

Бившият член на ДПС Гюнер Тахир коментира в ефира на БНР, че очаква разплитане на цялостна схема в Южна България.

"Аз . Само дето времето явно не стига на техния председател Делян Пеевски, тъй като вече не иска да ползва частния си самолет, да стигне от Белица, примерно, за една вечер до Кърджали и там да изпрати своя кмет. Аз смятам, че не трябва да гледаме дали сме в предизборна ситуация, дали е по време на Байрам или Великден и така нататък. Държавните органи трябва да работят през цялото време на годината, защото, ако направим календара така, че по време на празници, почивни дни и т.н. държавните органи да не работят, каква държава сме?", запита Тахир.

"Кметът на Кърджали, арестуван тази сутрин, не е нещо ново. В края на краищата знаем, че още на 28 май той беше отведен да дава показания в Регионалната дирекция на вътрешните работи в Кърджали. Освен това, всички разбираме, че основният организатор е Радослав Ревански – кметът на Белица, и всички тези неща, които се случват последните три дни, са навързани случаи помежду си, защото цялата схема, цялата мрежа от незаконни действия са организирани от Радослав Ревански и съответно такива като Ерол Мюмюн – кмета на Кърджали, като Димитър Гавазов – кмет на Сунгурларе. Не на последно място в тази схема е навързан и Христо Широков – областният председател на "ДПС - Ново начало" в Бургас, който, знаете, заради обвинения в източване на ВиК - Бургас, мисля, че е под домашен арест. Така че това е разплитане на цялостната схема в Южна България".

Тахир не се ангажира с прогноза дали обвиненията срещу кметовете ще бъдат доказани в съда, но подчерта:

"Фактът, че първоначално кметът на Сунгурларе беше задържан за 24 часа, а кметът на Белица - направо за 72 часа - подсказва кой е главата на цялата група. Сега говорим само за Южна България, но имайте предвид, че такива схеми, пак под ръководството на Радослав Ревански, ги има и в Северна България".