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Повдигнаха обвинения за търговия с влияние на кметовете на Белица и Сунгурларе

Повдигнаха обвинения за търговия с влияние на кметовете на Белица и Сунгурларе
Pixabay

С тях е обвинен и трети мъж, който в момента е под домашен арест по друго дело.

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна днес обвинения на кметовете на Белица Радослав Ревански и Сунгурларе Димитър Гавазов за търговия с влияние.

По информация на БНТ с тях е обвинен и трети мъж, който в момента е под домашен арест по друго дело.

Според разследващите схемата е била договорена в община Сунгурларе в началото на 2024 г. и е действала повече от две години – до 20 октомври тази година.

Акциите на ГДБОП и ДАНС започнаха във вторник в община Сунгурларе. Иззети бяха документи, а кметът Димитър Гавазов бе задържан. На следващия ден разследващите влязоха и в община Белица. След повече от седем часа претърсвания Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, бе изведен с белезници. Иззети бяха документи и компютърна техника.

Междувременно от ДПС обявиха, че ще сезират и.ф. главен прокурор с искане да се провери дали директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков е оказвал политически натиск върху Ревански да подкрепи „Прогресивна България“ срещу политическа протекция. От партията настояват да бъде проверена и евентуална връзка между твърдения натиск и акцията в Белица.

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