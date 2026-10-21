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Изведоха с белезници Радослав Ревански от кметството в Белица

Изведоха с белезници Радослав Ревански от кметството в Белица
Снимка: БТА

Пред събралото се множество Пеевски демонстрира пълна солидарност със задържания, заявявайки, че „Няма да се огънем! ДПС ще го има, хората на ДПС ще ги има и всички ще бъдем заедно! Всички сме Ради!“.

Кметът на Община Белица Радослав Ревански бе изведен с белезници от сградата на местната администрация, след като служители на ГДБОП и МВР претърсваха общината в продължение на седем часа, предава БТА.

Арестът се проведе при изключително засилени мерки за сигурност, като акцията на спецчастите и ДАНС включваше и изземване на документация от личния дом на градоначалника.

Пред сградата на общината задържаният кмет бе посрещнат от лидера на ДПС Делян Пеевски, придружен от представители на партийно ръководство и стотици граждани.

Пред събралото се множество Пеевски демонстрира пълна солидарност със задържания, заявявайки, че „Няма да се огънем! ДПС ще го има, хората на ДПС ще ги има и всички ще бъдем заедно! Всички сме Ради!“.

Веднага след това председателят на ДПС отправи тежки политически обвинения директно към държавния глава Румен Радев.

"Господин Радев, няма да пречупите ДПС. Колкото и да привиквате хора по кабинетите, както Ради Ревански. Беше викан в кабинета на шефа на митниците Шушков с оферта как да се работело за ПБ, как кметове да минават към ПБ, как да му уредял среща с Демерджиев, за да не му правел нещо и да не го закача. Но нали знаете кой дава срамните оферти?“, заяви лидерът на ДПС.

„Господин Радев, казваме "НЕ" на вашата оферта. Казваме "ДА" на свободата и не на Държавна сигурност", каза още Пеевски.

Напрежението на площада в Белица ескалира в минутите след отвеждането на Ревански, когато майката на арестувания кмет изгуби съзнание и припадна пред очите на присъстващите.

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