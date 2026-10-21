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Кой е арестуваният днес Радослав Ревански – кмет на Белица от ДПС

Кой е арестуваният днес Радослав Ревански – кмет на Белица от ДПС
БТА

Ревански е сред представителите на ДПС, които застават зад Делян Пеевски след разцеплението в партията

Радослав Ревански е дългогодишен кмет на община Белица и една от разпознаваемите фигури на ДПС в област Благоевград.

Той заема кметския пост от 2015 г., а през годините изгражда и политическа кариера в структурите на движението. След разцеплението в ДПС застава зад Делян Пеевски и става заместник-председател на ДПС-Ново начало.

Днес в Белица беше проведена акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Имало е претърсвания и изземване на документи от сградата на общината и от дома на кмета.

Ревански е бил задържан, но подробности около действията на разследващите и евентуалните обвинения срещу него все още няма от официалните институции.

Радослав Събинов Ревански е роден на 2 януари 1985 г. в село Бабяк, община Белица.

Завършва специалност „Право“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Преди да оглави общината, работи като юрист в централата на ДПС, а впоследствие заема поста парламентарен секретар на Министерството на младежта и спорта. Политическата му кариера в местната власт започва през 2015 г., когато печели изборите за кмет на Белица. През 2019 г. е преизбран, а на местните избори през 2023 г. печели нов мандат. Тогава той е единственият кандидат за кмет на общината.

Ревански е сред представителите на ДПС, които застават зад Делян Пеевски след разцеплението в партията.

Той заема позицията заместник-председател на ДПС-Ново начало и има водеща роля в партийните структури в област Благоевград. В публичните си изяви Ревански нееднократно е изразявал подкрепа за политическата линия на Пеевски и за ролята на партията в развитието на общините. Освен с дейността си в местната власт, Ревански е свързан и с работата на Националното сдружение на общините в Република България. Участва в инициативи за регионално развитие и сътрудничество.

Действията на разследващите днес са свързани с проверки на обществени поръчки и европейски проекти.

Към момента не са публично изяснени всички обстоятелства около операцията, конкретните договори, които се проверяват, и евентуалните нарушения, за които се събират доказателства.

Предстои компетентните институции да дадат повече информация за основанията за предприетите действия и за процесуалния статус на кмета.

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