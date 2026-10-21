Пеевски след ареста на Ревански: Олигархията е в кабинета на Румен Радев

Олигархията е на едно място - в кабинета на премиера. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски на брифинг пред журналисти в Народното събрание.

Думите му са след изявлението на премиера Румен Радев преди началото на днешното заседание на Министерския съвет. В него той каза, че Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч и не могат да направят "кръвосмесителни сглобки" и по времето, когато е арестуван най-приближения му човек - кметът на Белица Радослав Ревански.

"С интерес слушах премиера Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имам информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него", посочи Пеевски.

Всички тези акции, които се случват в момента в Белица и Сунгуларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев. „Той е иззел всички функции, според мен не знае кой е, всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба, това безсилие, толкова страх от този протест вчера, от изследванията на агенциите", допълни лидерът на ДПС.

"Слушах за върха на олигархията, много ми хареса, аз мога да го назова и той трябваше да го назове. Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков", посочи Пеевски.

"Всичко отива при тези двама души, спокойно могат да викнат Иван Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си детективски ум", коментира Делян Пеевски.