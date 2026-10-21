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Асен Василев атакува бюджет 2026 в края на годината

Асен Василев атакува бюджет 2026 в края на годината
Снимка: БТА

КС още не се е произнесъл за ТЕЛК решенията, припомни той

Лидерът на ПП Асен Василев показа две папки в студиото на БТВ, за които твърди, че са петицията с над 34 000 подписа, с която се иска налагане на вето на Закона за Бюджет 2026 г. Той припомни думите на настоящия президент Илияна Йотова, че нямало нищо противоконституционно в Бюджета. 

Според становището на Конституционния съд няма противоконституционност на Бюджета за 2026 г. в цялост. "Бюджетът в неговата цялост е това, което колегите от ГЕРБ атакуваха за 3% дефицит на финансовата рамка. Ние ги подкрепихме. Това нарушава закона за публичните финанси, но не е противоконституционно", каза Василев.

"Ние атакувахме четири разпоредби - минималната работна заплата, орязването на отпуските на хората, които работят почавосо, как им се начислява стажа, заплатите на магистратите и нещо, по което още не се е произнесъл - начинът, по който се спира решението за ТЕЛК.  Това, което нашият екип е предоставил, Конституционният съд го потвърди", обясни бившият финансов министър.

Василев е скептичен и към представения проектобюджет за 2027 г. заради данъка над ваучерите над 100 евро. 

Според него "Данък свръхпечалба" няма да се случи, защото бизнесът може да започне да крие печалба.

"Във всяка мярка като че е сложена по една лъжичка катран, за да не можеш да я похвалиш", заяви Василев.

Той оспори искането на бележки от частните уроци на учениците без да коментира, че това е опит да се изсветли сивият сектор в този бранш. "Мислите ли, че частният учител ще ви издаде бележка. Нищо няма да ви даде", каза бившият финансов министър. 

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