Правителството обеща увеличение на минималната работна заплата догодина

Премиерът Румен Радев обеща, че правителството ще представи Бюджет 2027 навреме. "В него има ясни политики, засилена социална система, повече средства за образование, култура", обясни министър-председателят в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Той изтъкна, че е постигнат консенсус между всички парламентарно представени партии за сектор "Отбрана" - "предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме".

По думите му се очакват повече приходи в хазната заради облекчения за българския бизнес. Увеличава се прага за регистрация по ДДС и се разширява обхвата на фирмите, които ще получат държавна помощ. "Въвеждаме данъчни облекчения за трансфер на технологии", изтъкна Радев.

За да има увеличение на публичните финанси, управляващите ще се движат в три основни направления - ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на номиналния размер на нов изтеглен дълг спрямо 2025 и 2026 г. Част от мерките са оптимизация на разходите, обясни премиерът.

Хората с ТЕЛК вече са над 880 000 души и ежегодно броят им расте, призна Радев. "Засилваме контрола над Здравната каса", каза той.

"Затягаме контрола върху хазарта. Затваряме вратичката за измами с имотни сделки", заяви той без да конкретизира механизмите, с които това ще стане.

"Увеличаваме детските и данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майките. След дълги години увеличаваме и стипендиите за учениците - това е стимул и за семействата, и за учениците. Подкрепяме студентите в храненето и настаняването", заяви Радев.

Относно заплатите на младите лекари, той обясни, че се засилва контролът при злоупотребите със Здравната каса.

Ще има увеличение на минималната работна заплата, стана ясно от думите на премиера. Предвижда се 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогически персонал, 8% за пенсии, заяви Радев.

По думите на премиера ваучерите до 100 лева остават без никакво облагане.