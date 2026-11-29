Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов отправи критики към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заради модела на управление във Варна и намесата на икономически кръгове в местната власт. В ефира на НОВА Тв той анализира отстраняването на кмета Благомир Коцев, влиянието на бизнесмена Даниел Славов (Дидо Дънката), както и преплитането между политика, бизнес и подземния свят в морската столица.

Според Цветанов настоящата криза във Варна е плод на дългогодишни зависимости и корпоративни интереси, които диктуват решенията в общината. Той отбеляза, че в началото на своето управление Коцев се е ползвал с подкрепата на формации в местния парламент, с които по-късно е влязъл в открит сблъсък.

„Много голяма е вината не на ГЕРБ, а вината е на Бойко Борисов. Защото Бойко Борисов еднолично определяше кой да бъде водач на Варна“, подчерта Цветанов и добави, че в последните две години от мандата на бившия градоначалник Иван Портних ролята на Славов е била решаваща.

Бившият вицепремиер коментира и публично известните данни за сериозните позиции на Даниел Славов в местните политически и стопански среди, като посочи, че в града се наблюдава срастване между икономическите интереси и криминалния контингент.

В разговора бе засегната и корупцията при инфраструктурните проекти, включително казусът с автомагистрала „Хемус“. Цветанов изтъкна, че по време на неговото управление на МВР изследванията на Центъра за изследване на демокрацията са отчитали ниски нива на корупционен натиск. Той обаче настоя, че ситуацията днес изисква реални мерки вместо празна реторика. „Времето на обвиненията, чисто политически и популистки, приключи“, заяви той.

Цветанов разкри още, че подготвя участие в предстоящите местни избори чрез новата си платформа „Заедно за силна община“. Вече се чертае план за явяване в около 50-60 общини, като проектът ще бъде позициониран в център-дясно и ще е отворен за коалиции с други партии и организации.

Попитан за евентуално партньорство с формацията на Румен Радев, той уточни, че двата проекта се разминават идеологически, но допусна възможност за общи действия на местно ниво в конкретни общини.

Накрая Цветанов отхвърли твърденията, че е чакал удобен момент и отслабване на бившата си партия, за да критикува процесите в нея. „Аз се опитах да го направя през 2021 година, когато създадох „Републиканци за България“, заключи той.