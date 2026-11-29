Българската икономика продължава да расте и няма основания да се говори за предстояща рецесия. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Даниел Парушев, член на парламентарните комисии по икономика и образование, пред БНР.

По думите му управляващите са готови да обсъждат предложенията на опозицията и да правят отстъпки, но е необходимо политическите им опоненти да представят конкретни алтернативи.

"Винаги "Прогресивна България" е готова за отстъпки, но преди всичко трябва да кажем и какво предлага самата опозиция", заяви Парушев.

Той отхвърли предупрежденията за възможна икономическа рецесия, отправени по-рано от представители на опозицията.

"Когато имаш ръст на икономиката, когато имаш инвестиции, когато говорим за увеличаване на БВП, рецесията не стои на дневен ред", коментира депутатът.

Парушев посочи, че инфлацията от началото на годината е 5,1%, докато за 2027 г. е заложена прогноза от 2,6%. Според него поскъпването е свързано до голяма степен с международните конфликти, а през зимата се очаква инфлационният натиск да отслабне.

Депутатът отправи критики към бившия финансов министър Асен Василев, като го обвини в провеждане на бюджетна политика, основана на необезпечени разходи.

"В момента "Прогресивна България" слага спирачки, за да може обратно да върнем този камион. Не може да харчиш пари, които нямаш, и да оставяш скрити дефицити", заяви той.

Според Парушев заради неизвършени плащания реалният бюджетен дефицит е достигал приблизително 7%, а настоящото правителство го е намалило до 5,7%.

Той коментира и възможната санкция от Европейската комисия заради прекомерния дефицит на страната.

"През декември ще има окончателно решение на финансовите министри за санкцията за свръхдефицит и ще видим. Прогнозирам, че глобата на ЕК ще стане по-ниска или изобщо няма да я има", посочи депутатът.

Парушев определи проектобюджета за 2027 г. като най-социалния през последните пет години.

По думите му предвиденият нов държавен дълг е намален от 9,9 млрд. на 7,9 млрд. евро.

Сред основните приоритети той открои образованието и инвестициите в нови технологии.

Предвижда се увеличение с 20% на ученическите стипендии, както и повишаване на средствата за докторантите. Допълнително 10 млн. евро са насочени към техническите специалности, а 49 млн. евро са предвидени за инфраструктура, свързана с изкуствения интелект.

"Искаме да се върнем към бъдещето. В момента България стои добре на международната сцена и вътре", заяви Парушев.

Той коментира и високите цени на основните хранителни продукти, като подчерта, че управляващите са предприели действия за засилване на контрола.

Според него работата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията е подобрена.

Парушев посочи, че при някои млечни продукти са установени надценки от 100%, които според него допринасят за поскъпването на живота.

"Ние всеки ден сме пред гражданите, защото няма от какво да се притесняваме. Ако имаме възможността да правим добри неща, ние ще го направим за българското общество", заключи Даниел Парушев.