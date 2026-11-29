ДСБ призова за широка демократична алтернатива на Радев, започва разговори за местните избори
Партията предупреди за риск от авторитарно управление и постави срок до края на април 2027 г. за решение относно участието си на местните избори
"Демократи за силна България" (ДСБ) обяви готовност за изграждане на широка демократична платформа, която да се противопостави на управлението на премиера Румен Радев и да предложи дългосрочна алтернатива за развитието на страната. Това става ясно от резолюция, приета от Изпълнителния съвет на партията на заседание на 28 и 29 ноември.
В документа ръководството на ДСБ определя две основни цели пред партията и демократичната опозиция.
Първата е да не бъде допуснато управлението на Румен Радев да прерасне в авторитарен популистки режим, който според формацията би застрашил европейската ориентация на България, баланса между властите и финансовата стабилност.
Втората цел е създаването на национална демократична алтернатива на кабинета с ясна политическа програма и дългосрочна визия за бъдещето на страната.
От ДСБ признават, че никоя политическа сила не може самостоятелно да постигне тези цели. Затова партията заявява готовност за сътрудничество с други политически формации и граждански организации.
В бъдещата платформа ДСБ възнамерява да отстоява десните икономически политики и ценностите на европейското единство.
Като важен етап за изграждането на демократичната алтернатива партията посочва местните избори през 2027 г.
Изпълнителният съвет възлага на Националното ръководство и Националния изборен щаб до края на януари 2027 г. да направят оценка на възможностите за партньорства във всяка община.
Предвижда се в този процес да участват местните партийни организации, представители на гражданското общество и потенциални политически партньори.
Ръководството на ДСБ трябва незабавно да започне разговори за бъдещо сътрудничество, като на първо място са посочени партньорите от "Демократична България".
Планират се контакти и с други демократични партии, граждански организации, действащи кметове и общински съветници.
След приключването на разговорите и оценката на предложенията от местните структури партията трябва да вземе окончателно решение за формата на участие в местните избори.
Това трябва да стане най-късно до края на април 2027 г. на партиен форум или в рамките на общ коалиционен формат.