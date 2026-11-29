"Демократи за силна България" (ДСБ) обяви готовност за изграждане на широка демократична платформа, която да се противопостави на управлението на премиера Румен Радев и да предложи дългосрочна алтернатива за развитието на страната. Това става ясно от резолюция, приета от Изпълнителния съвет на партията на заседание на 28 и 29 ноември.

В документа ръководството на ДСБ определя две основни цели пред партията и демократичната опозиция.

Първата е да не бъде допуснато управлението на Румен Радев да прерасне в авторитарен популистки режим, който според формацията би застрашил европейската ориентация на България, баланса между властите и финансовата стабилност.

Втората цел е създаването на национална демократична алтернатива на кабинета с ясна политическа програма и дългосрочна визия за бъдещето на страната.

От ДСБ признават, че никоя политическа сила не може самостоятелно да постигне тези цели. Затова партията заявява готовност за сътрудничество с други политически формации и граждански организации.

В бъдещата платформа ДСБ възнамерява да отстоява десните икономически политики и ценностите на европейското единство.

Като важен етап за изграждането на демократичната алтернатива партията посочва местните избори през 2027 г.

Изпълнителният съвет възлага на Националното ръководство и Националния изборен щаб до края на януари 2027 г. да направят оценка на възможностите за партньорства във всяка община.

Предвижда се в този процес да участват местните партийни организации, представители на гражданското общество и потенциални политически партньори.

Ръководството на ДСБ трябва незабавно да започне разговори за бъдещо сътрудничество, като на първо място са посочени партньорите от "Демократична България".

Планират се контакти и с други демократични партии, граждански организации, действащи кметове и общински съветници.

След приключването на разговорите и оценката на предложенията от местните структури партията трябва да вземе окончателно решение за формата на участие в местните избори.

Това трябва да стане най-късно до края на април 2027 г. на партиен форум или в рамките на общ коалиционен формат.